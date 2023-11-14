Число арестованных домашних агрессоров резко увеличилось в Казахстане

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Искакова Айдана
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Об ужесточении ответственности за бытовое насилие в стране напомнили в МВД РК, передает корреспондент Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz

По данным ведомства, с 1 июля 2023 года полиция перешла от заявительного на выявительный характер регистрации бытовых правонарушений. Новые поправки позволяют возбуждать дела об административных правонарушениях без заявления потерпевших. По бытовому насилию для составления протокола теперь достаточно показаний свидетелей, соседей, записей камер видеонаблюдения и видеорегистратора. Окончательное решение принимает суд.

Исключается возможность повторного примирения сторон. Ранее половина материалов по бытовому насилию прекращалась в суде за примирением из-за уговоров или давления со стороны агрессора либо родственников. С 1 июля примириться можно только один раз, в суде. Это позволит прекратить практику психологического давления на пострадавших.

Усилена административная и уголовная ответственность за бытовое насилие. Определены конкретные сроки административного ареста. С 19 мая в отдельные статьи Уголовного кодекса, связанные с причинением тяжкого и средней тяжести вреда здоровью, ввели квалифицирующий признак "Совершение деяния в отношении лица, находящегося в материальной или иной зависимости от виновного" (статьи 106 и 107 УК). Это позволяет применить санкцию в виде ареста для изоляции преступника и усилить ответственность.

Также усилена ответственность за бытовые правонарушения. Как результат, за 4 последних месяца (июль-октябрь) число привлеченных к ответственности возросло. Если во 2-м квартале текущего года к ответственности привлечены 7 тысяч человек, то в 3-м – 27 тысяч (за октябрь – 9,5 тысячи). Соответственно, в 2 раза увеличилось число арестованных агрессоров.

Всего в этом году к административной ответственности привлечен 60 741 правонарушитель, им вынесено 75 тысяч защитных предписаний. Судами установлено 12 тысяч особых требований к поведению правонарушителей. Пресечено с их стороны 10 тысяч нарушений установленных ограничений.

"В результате принимаемых организационных и правовых мер, по итогам 10 месяцев текущего года наблюдается снижение регистрации сообщений о правонарушениях в сфере семейно-бытовых отношений на 20%, в том числе уголовных правонарушений – на 4,2%. По тяжким преступлениям, совершенным в сфере семейно-бытовых отношений, зафиксировано снижение на 12%", – сообщили в МВД.


Отметим, после резонансного убийства жены бывшего министра Куандыка Бишимбаева Салтанат Нукеновой казахстанки запустили в соцсетях флешмоб с призывом ужесточить наказание за бытовое насилие.

#МВД #наказание #избиение #бытовое насилие #ужесточение

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