«С нас хватит»: казахстанки требуют ужесточить наказание за насилие

По данным ООН ежегодно в Казахстане от рук мужей гибнет порядка 400 женщин, передает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграм-канал ZTB QAZAQSTAN

После резонансного убийства Салтанат Нукеновой казахстанки запустили в соцсетях флешмоб с призывом ужесточить наказание за бытовое насилие. Женщины требуют криминализировать семейно-бытовое насилие и защитить жертв подобных преступлений.

Чтобы обратить внимание к этой проблеме, девушки публикуют видеоролики и фотографии с макияжем, имитирующим синяки и следы от побоев. Они отмечают, что в Казахстане давно пора поменять законодательство.

Напомним, 9 ноября в Астане был задержан экс-министр национальной экономики Куандык Бишимбаев. Его подозревают в убийстве своей жены Салтанат Нукеновой, которая скончалась в результате побоев.