Дело Бишимбаева: в полиции сделали заявление по видеозаписям из ресторана

Департамент полиции Астаны продолжает расследование убийства жены экс-министра национальной экономики РК Куандыка Бишимбаева Салтанат Нукеновой в ресторане «БАУ», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram ДП столицы

Фото: polisia.kz

ДП Астаны изъял видеоматериалы с камер наблюдения в ресторане «БАУ».

«Следственные органы проводят проверку показаний, данных при допросах обслуживающим персоналом, и других лиц, которые могут знать обстоятельства совершенного особо тяжкого преступления. Также изъяты с места события видеоматериалы, по которым назначены соответствующие исследования. Расследование продолжается, иная информация в интересах следствия не разглашается», – отметили в департаменте.

Напомним, 9 ноября 2023 года в ресторане «БАУ» Астаны после избиения скончалась посетительница Салтанат Нукенова. По подозрению в убийстве был задержан ее супруг – бывший министр национальной экономики Куандык Бишимбаев, ранее судимый за коррупцию. Подозреваемый арестован.

Также был задержан и арестован по подозрению в укрывательстве преступления директор гастроцентра, где произошло преступление.