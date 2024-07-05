Ответственность за вандализм и порчу чужого имущества ужесточили в РК

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия торговле людьми, проявлению вандализма и порче чужого имущества», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Закон направлен на реализацию поручения президента РК по противодействию торговле людьми, а также усилению ответственности за вандализм и нарушения общественного порядка.

В Уголовном кодексе закреплено новое понятие «преступления, связанные с торговлей людьми», которое охватывает такие опасные деяния, как похищение человека, незаконное лишение человека свободы, торговля людьми, в том числе несовершеннолетними, вовлечение в занятие проституцией и другие. За совершение таких преступлений законом запрещено освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением.

Законом впервые введена уголовная ответственность за получение услуг проституции или услуг сексуального характера от заведомо несовершеннолетнего лица.

Также закон криминализировал вовлечение несовершеннолетнего в оказание услуг сексуального характера, совершенное в том числе путем пропаганды или рекламы.

Законом впервые введены квалифицированные составы вандализма, которые отягчают ответственность по мотивам социальной, национальной, расовой или религиозной вражды, группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, неоднократно.

Законом ужесточена ответственность за совершение умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества, введена ответственность за его совершение группой лиц, неоднократно или преступной группой.

Такие же квалифицированные признаки установлены для умышленного уничтожения или повреждения памятников истории, культуры, природных комплексов или объектов, взятых под охрану государства, а также предметов или документов, имеющих особую историческую, научную, художественную или культурную ценность.

С 16 до 14 лет снижен возраст привлечения к уголовной ответственности за это преступление, совершенное с отягчающими обстоятельствами.

Также главой государства подписан Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам противодействия торговле людьми, проявлению вандализма и порче чужого имущества»

Закон направлен на реализацию поручения президента Касым-Жомарта Токаева по усилению мер противодействия торговле людьми, а также ужесточению ответственности за вандализм и нарушения общественного порядка.

В целях противодействия фактам продажи детей, в том числе новорожденных, Кодекс об административных правонарушениях дополнен новой статьей 135-1 «Несообщение должностными лицами о фактах оставления новорожденного, поступления и доставления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Законом ужесточена ответственность за такое проявление мелкого хулиганства как осквернение зданий, иных сооружений, жилых помещений, мест общего пользования, имущества на транспорте и в иных общественных местах.

Также усилено административное взыскание за уничтожение или повреждение имущества (вандализм).

Тексты законов публикуются в печати.