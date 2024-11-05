Отзовутся ли прибылью полные закрома?

– Асылхан Болатович, о Прод­корпорации как основном операторе зернового рынка страны говорят часто и на разных уровнях. Расскажите, пожалуйста, в чем сегодня заключаются основные задачи структуры?

– Начну с того, что в следующем году наша компания отметит 30-летний юбилей. Ее работа начиналась с советских хлебных баз, которые имелись в каждом районе.

Современные функции Прод­корпорации значительно шире. В них входит не только хранение продовольственных запасов, но и выполнение роли регулятора зернового рынка Казахстана. Компания является основным оператором отечественного рынка зерна, обеспечивая продбезопас­ность страны.

Как известно, в состав значительного числа социально значимых продуктов питания входят зерновые и другие культуры. Для производства мясных и молочных продуктов используются зерновые в виде фуражного корма для скота. Поэтому можно смело говорить, что зерно формирует основу всей продовольственной безопасности.

Главная задача нашей компании – создание и хранение продовольственного запаса зерна. Его объем составляет 500 тысяч тонн. Есть определенные расчеты, соглас­но которым этот запас способен предотвратить в Казахстане продовольственный кризис. Кроме того, мы формируем, храним и управляем фуражным запасом. Он может быть использован в случае нехватки кормов для животноводческих и птицеводческих предприятий республики.

В числе других наших задач – стабилизация зернового рынка путем интервенций – покупки и продажи зерна. Если на рынке наблюдается снижение цен, то нам необходимо закупать зерно по более высокой ценовой планке, чтобы обеспечить минимальную рентабельность сельскохозяйст­венным товаропроизводителям и не допустить значительного ценового падения.

И наоборот, когда цены активно растут, наша компания выходит с более дешевыми предложения­ми, чтобы приостановить «перегрев» рынка. Кроме того, мы практикуем прямой закуп зерна в осенний период для стабилизации рынка, когда существует опасность его перенасыщения. Подобным путем сокращаются излишки продукции.

Таковы наши действующие инструменты ценового регулирования. Необходимо отметить, что через них Продкорпорация на протяжении последних 15–20 лет регулирует отечественный зерновой рынок. Предпринимаемые меры оказывают положительный мультипликативный эффект, снижают темпы инфляции и роста цен на продовольственные товары, поддерживают субъекты АПК в кризисные периоды.

В то же время при значительной волатильности рынка, наблюдаемой в последние два года, его целенаправленная стабилизация, особенно в зерновом сегменте, приводит к снижению доходности и появлению убытков для самой Продкорпорации. В данном случае необходимы компенсирующие меры поддержки от государства.

– Нынче аграриями получен хороший урожай зерновых. Зернотоки, склады, элеваторы заполнены пшеницей, и теперь хлеборобы задаются вопросом: что делать с этим продовольственным богатством, удастся ли его транс­формировать в достойную прибыль, гарантирующую дальнейшее развитие зерносеющих хозяйств?

– Да, нынешний полевой сезон для фермеров оказался благоприятным: валовой сбор зерна по рес­публике составил 26,5 миллио­на тонн. Однако законы рынка таковы, что, когда продукции много, цены на нее снижаются. Так прои­зошло и в текущем году.

В этой связи важно обеспечить фермеру определенный уровень рентабельности, позволить сбыть свою продукцию по приемлемой цене, чтобы погасить кредиты и выплатить работникам зарплаты. Поэтому Продкорпорация по согласованию с Правительством и акционером в лице Министерства сельского хозяйства установила экономически прием­лемые цены на зерно. В зависимости от уровня содержания клейковины за одну тонну зерна третьего класса выплачивается от 85 до 100 тысяч тенге; четвертого – от 65 до 75 тысяч; пятого – 60 тысяч тенге.

Таким образом в качестве регулятора мы подали сигнал рынку и не позволили значительно обрушиться ценам на зерно. Частные трейдеры, ориентируясь на самый нижний порог – 85 тысяч тенге, уже предлагают цену за аналогичный класс зерна в размере 75 тысяч. Иными словами, зерновой рынок получил поддержку. Кстати, от фермерского сообщества Продкорпорация получает слова благодарности за принятое решение.

На ситуацию со сбытом выращенной продукции в нынешнем году влияют несколько факторов. В частности, хорошей урожайнос­ти добились почти все наши соседи. Не является исключением и Китай. При общей потребности в 100 миллионов тонн эта страна импортирует 10 миллионов тонн зерна. Значительная часть зернового импорта приходится на Австралию, Канаду и США, на которые выходит восточное морское побережье Поднебесной. А западная часть КНР граничит с Казахстаном, поэтому КНР приобретает небольшой объем зерна у нас.

Кроме того, рекордный урожай зерна получил в этом году другой наш сосед – Узбекистан. В течение последних лет там также взят курс на расширение зерновых посевов, увеличение их урожайности. Аналогичная ситуация в неблизком для нас Пакистане. Да, это государство не закупает зерно в Казахстане, однако при хорошей урожайности продает его излишки в соседний с ним Афганистан – страну, которая является крупным импортером казахстанской пшеницы.

Урожайность пшеницы в России в среднем составляет 35–40 цент­неров с гектара. В Казахстане этот показатель – 12 центнеров.

Приведу сравнительную статистику: 10 лет назад Казахстан собирал 12–15 миллионов тонн зерна. Аналогичный показатель России был 45–50 миллионов тонн – объем, полностью обеспечивающий ее внутренние потребности. Прошло 10 лет: в Казахстане названный среднегодовой валовой сбор (высокоурожайные годы не в счет) остался на том же уровне. В России же он доведен до 86 миллионов тонн. Подчеркну: при той же внутренней потребности.

Зададимся вопросом: за счет чего нашим соседям удалось сделать прорыв в сфере зерноводства? Ответ на поверхности – благодаря правильному использованию технологий обработки почвы, полива, использованию удобрений, гербицидов, поддержке со стороны аграрной науки, техническому перевооружению… С этой точки зрения российскими хлеборобами сделан мощный качественный рывок. Благодаря названным факторам в соседней стране планируют увеличить производство зерновых и зернобобовых к 2030 году до 170 миллионов тонн.

Таким образом, необходимо констатировать, что у нас под боком находится мощный зерновой конкурент, с которым сложно состязаться. Кстати, Россия сегодня занимает около трети мирового рынка зерна, и эта доля продолжает расширяться.

– Как справедливо считают многие эксперты в аграрной сфере, да и сами фермеры, ликвидность нового урожая зависит от ситуации с зерновым экс­портом. Как там складывается ситуация?

– Названные выше факторы, в том числе появление большого объема зерна, более дешевого, чем казахстанское, повлияли на снижение цен в Центрально-Азиатском регионе, где находятся наши основ­ные рынки сбыта. Надо признать, часть экспортных объемов страна теряет.

В настоящее время принимаются меры по возврату утерянных зерновых рынков в Центральной Азии, Афганистане, Иране, Китае, других странах. Доставка в эти страны осуществляется железнодорожным транспортом, который является дорогим, однако у нас нет другой альтернативы.

Что конкретно предпринимается в данном направлении? Если в среднем Казахстан ежегодно экс­портирует порядка 8–10 миллио­нов тонн зерна, то прогнозный ­объем экспортных продаж на 2024 год составляет 12 миллионов тонн.

Около трех миллионов тонн планируется экспортировать в Узбекистан, 2,5 миллиона – в Афганистан, два миллиона тонн – в Китай, по миллиону тонн – в Иран и Азербайджан. Внутреннее потребление Казахстана – порядка шести миллионов тонн зерна.

Следует учесть и тот факт, что осень – время сбора урожая, когда традиционно предложение превышает спрос, но затем рынок урегулируется. Некоторые страны, к примеру, Узбекистан, не закупают казахстанское зерно до окончания своих старых запасов. Как только они иссякнут, ближе к Новому году, начнутся активные закупки зерна нового урожая. Продкорпорация ведет целенаправленную работу и в этом сегменте.

Также сейчас Продкорпорация подала заявку на участие в тендере на поставку зерна в Египет. Вообще эту страну можно считать крупнейшим мировым покупателем. Но у нас есть желание поставлять зерно и в европейские страны.

Примерно 60% казахстанской пшеницы относится к третьему – высокому классу. Поэтому спрос на него на мировом рынке сохранится. Исходя из этого, надеемся избежать больших излишков зерна на рынке – затоваривания.

Другое дело – как помочь мелкому казахстанскому фермеру экс­портировать свое зерно? Большое значение имеет организационное сопровождение процесса экспорт­ных поставок. Эту функцию может полностью «под ключ» обеспечить Продкорпорация.

Надо признать, что самостоятельно фермер никогда не сможет стать зерновым экспортером. В силу разных причин его урожай по дешевке, зато оптом приобретают трейдеры – перекупщики. Они добавляют свою маржу и отправляют товар на экспорт.

Продкорпорация предлагает консолидировать зерно на элеваторе, формировать партии для отгрузки, находить за рубежом покупателей, договариваться с ними о цене, обеспечивать логистику и, таким образом, продавать зерно по более выгодной цене. Так мелкий фермер сможет без посредничества трейдеров экспортировать свою продукцию.

Кстати, у Продкорпорации есть контракты по льну и ячменю с Ираном и Китаем. Считаю, самая главная задача отечественных аграриев на сегодня – сохранить имеющееся зерно.

– Что собой представляют на сегодняшний день элеваторная и складская инфраструктуры отечественного АПК?

– Все емкости хранения могут принять около 30 миллионов тонн зерна, то есть их более чем достаточно для того, чтобы принять весь урожай. Однако состояние элеваторов разнится: среди них есть лицензированные предприятия и нелицензированные. Первые большей частью построены еще в советское время. Они имеют железнодорожные подъездные пути, лаборатории и прочую инфраструктуру. Однако таковых, с учетом их большого возраста, с каждым годом становится все меньше.

К сожалению, про элеваторы у нас в стране вспоминают, когда случаются богатые урожаи, как в этом году. В связи с чем обостряются вопросы хранения. Ведь есть районы с обширным клином зерновых, и полученный урожай местные фермеры стремятся сдать на самые ближние элеваторы. Поэтому в каких-то районах зернохранилища уже переполнены и, наоборот, отдаленные элеваторные мощности стоят незагруженными.

Поэтому в нынешнем году в республике действует специальная программа, согласно которой порядка 300 тысяч тонн урожая из зерносеющих облас­тей Продкорпорация разместит в зерноскладах незерносеющих регионов. Таким образом разгружаются элеваторы, на которые приходится основная нагрузка. Но здесь проблема в том, что на юге Казахстана, где зерно не является основной культурой, мало лицензированных элеваторов.

Выходом может стать модернизация и лицензирование имеющихся элеваторов. Однако речь идет о бизнесе, который трудно окупается, ведь рекордные урожаи бывают нечасто. Поэтому Продкорпорация предлагает принять государственную программу строительства и модернизации элеваторов, что позволит привлечь инвес­тиции в эти структуры.

Кроме того, в Казахстане нет службы по проверке и контро­лю деятельности элеваторов. В прежние годы этим занимались так называемые «хлебные инспекторы».

К примеру, сейчас от фермеров поступает много жалоб на то, что элеваторы отказываются принимать зерно либо занижают его качество, вес. При этом акиматы не имеют прав на осуществление проверки по жалобе аграриев. Сделать это не может и Продкорпорация. Тогда вопрос: куда обращаться? При наличии же института хлебного (читай – зернового) инспектора подобной проблемы можно было бы избежать.

Кстати, лицензированные элеваторы обязаны принимать зерно от всех давальцев. На деле элеваторы практикуют избирательность. Урегулировать данную проблему также мог бы хлебный инспектор. Он должен быть наделен еще и правом на выявление фактического наличия зерновых запасов на элеваторе, чтобы не допускать приписок и недостач.

– Зерновой рынок респуб­лики формирует продукция отечественных хлеборобов, в успешности которых заинтересована и ваша компания. На какие формы поддержки со стороны Продкорпорации могут рассчитывать аграрии?

– Одна из самых распространенных мер – форвардный закуп зерна через офтейк-контракты. Весной мы выделяем фермеру деньги на проведение посевных работ и уборочную кампанию. Земледелец благополучно справляется с этими задачами, собирает выращенный урожай и осенью нам возвращает долг.

Таким образом для него решаются сразу несколько проблем, включая вопросы сбыта произведенной продукции. На сегодняшний день это самый выгодный вид финансирования сельхозпроизводителей на рынке, ведь мы выделяем средства под 0%, поэтому не случайно многие агроформирования стремятся стать участниками форвардного закупа. Ежегодно данная программа способна охватить до 400 фермеров. На ее осуществление Продкорпорация выделяет около 40 миллиардов тенге.

Еще один инструмент регулирования рынка – товарный кредит. Суть его заключается в том, что фермерам и перерабатываю­щим предприятиям выдается зерно. Те в свою очередь, используя товарный кредит, решают вопросы дальнейшего производства.

Если говорить о фермерах, то они могут продать зерно на рынке и полученные средства направить на закуп семян, ГСМ, удобрений, чтобы провести весенне-полевые и уборочные работы. Осенью, собрав урожай, кредитополучатель возвращает Прод­корпорации свой товарный кредит в изначальном виде – зерном.

Если говорить о мельницах, то они могут переработать зерно, получить из него муку и на вырученные от ее продажи средства приобрести опять же зерно и направить его на погашение своего кредита. Во всех случаях действует небольшой процент вознаграждения для кредитора.

В минувшем году Глава государств поручил разработать новую систему производства, хранения, переработки и сбыта сельхозпродукции через систему Продкорпорации. В рамках исполнения данного поручения специалистами разработан новый инструмент в виде трехстороннего форвардного закупа. Его участниками становятся Продкорпорация, фермер, перерабатывающий завод, которые заключают между собой трехсторонний договор.

В рамках договора фермер получает от компании финансовые средства на проведение посевной. Осенью сдает урожай не в Прод­корпорацию, а непосредственно на завод по заранее согласованной, зафиксированной в трехстороннем договоре цене. В свою очередь завод получает сырье и загружает производство, выпускает конечную продукцию и сдает ее Прод­корпорации. Либо по ее поручению продает на рынке опять же по фиксированным ценам.

В конечном итоге выигрывают все: фермер получает финансирование, гарантированный сбыт выращенной продукции и ее оплату, завод – дешевое сырье и сбыт уже готовой продукции, Продкорпорация – продовольственный запас, урегулированный рынок. Самый главный результат трехстороннего форварда – обеспечение населения доступной продукцией по цене ниже рыночной.

В текущем году мы апробируем этот проект в пилотном режиме. Если он оправдает себя, то в следую­щем запустим в массовом порядке. Считаю, самый главный плюс здесь – возможность объединить фермера и переработчика. До настоящего времени они остаются разобщенными, поскольку остаются неизжитыми конфликты интересов.

Надеемся, что, несмотря на определенные сложности, запустим совместно с аграриями программу «ранний форвард». Поясню его особенности. До этого кредиты фермерам выдавали вес­ной, незадолго до начала посевной. Минусом такого финансирования было то, что оно совпадало по времени с весенним подъемом цен на семена, удобрения и другое.

В этом году мы говорим аграриям: кто вовремя расплатится с нами по действующим кредитам, тот получит средства на весенне-полевые работы уже в декабре. В этом случае фермер сможет заранее закупить необходимые средства для весенней посевной по сниженным ценам, что соответствует известной пословице «Готовь сани летом, а телегу – зимой».