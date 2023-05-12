Парад стихий

Два художника, один из которых боготворил горы, а второй – море. Творцы, вложившие в каждую картину глубочайший смысл и частичку себя. Сегодня мы можем совершить увлекательное путешествие в мир сотворения мировых шедевров. Новый формат наслаждения искусством подойдет даже тем, кто не является рьяным ценителем художественных выставок. Это нечто другое. Это шоу, это погружение и совершенно невероятные ощущения. Словно надев 3D-очки, вживаешься в картину, и это уже не картина, а отдельная история. Мощнейшие лазерные проекторы, дополненные 20 кВт объемного звука, переносят зрителей за тысячи километров. Сначала в горы Индии и Алтая на высоту более 3 000 метров, а затем в акваторию Черного моря. Каждый посетитель сможет ощутить ветер и запах морской воды, услышать звуки природы, ведь на гигантских экранах продемонстрируют более 300 полотен Николая Рериха и свыше 200 картин Ивана Айвазовского.

Страдающим морской болезнью надо подходить к посещению с осторожностью. Море Айвазовского настолько реалис­тично, что его мощь и величие ощущаешь, едва ступив на порог. И это не ласковая курортная водичка. Это стихия! Буйная, соленая, заставляющая сердце бешено стучать. Все рецепторы словно оживают, и ты начинаешь чувствовать солоноватый вкус на губах, вдыхать аромат тревожного моря и слышать завывание ветра в его волнах.

Самый именитый художник-маринист Иван Айвазовский, посвятивший стихии большую часть своих работ, говорил: «Море – это моя жизнь!» И эту жизнь он выплескивал на свои полотна – «Девятый вал», «Черное море», «Радуга», «Тонущий корабль» и другие.

Успокоиться и обрести гармонию можно, пройдя к полотнам Николая Рериха. Художник, философ, писатель – список амплуа Николая Константиновича бесконечен. Талант его проявлялся в самых неожиданных областях. В разные периоды своей жизни Рерих трудился редактором в журнале, как археолог участвовал в раскопках, оформлял своими декорациями оперные и балетные постановки. Но наи­большую славу, позволившую смело шагнуть в творческую вечность, он приобрел благодаря своему художественному мастерству. За свою жизнь Николай Рерих написал более 7 тыс. картин. Самые известные из них – «Гималаи», «Матерь Мира», «Ярослав Мудрый», «Тангла».

Творения Ивана Айвазовского и Николая Рериха находятся и в частных коллекциях, и в самых знаменитых мировых музеях. Несколько картин Айвазовского есть и в Государственном музее искусств им. А. Кастеева. Как мы видим, собрать все картины знаменитых гениев воедино – задача маловероятная.

– Именно формат мультимедийного музея позволяет насладиться творчеством художников, разбросанным по всему миру, – рассказывает Максим Егармин, директор выставки. – Николай Рерих большую часть своих картин посвятил горам. Их изображение стало для него своего рода духовной практикой. Они представлялись ему вечным, неиссякаемым источником, который облагораживает душу, устремляет людей к подвигу, вводит в мир прекрасного. Художник побывал в Монголии, Индии, Тибете, на Алтае и в Восточном Казахстане. Маршрут его Центрально-Азиатской экспедиции проходил через Усть-Каменогорск, Семипалатинск, Павлодар. Поэтому на его картинах можно увидеть и казахстанские горы.

К новой подаче искусства наши граждане постепенно привыкают и даже с воодушевлением принимают прогресс в этой области. Если раньше к ожившим полотнам алматинцы и гости города относились с легким недоверием, то сегодня такой формат просто «залетает». Посетители музея – молодежь и люди среднего возраста. Повышенный спрос наблюдается и у школьников, которых сегодня трудно увлечь обычным музеем. Формат шоу в темном зале на мягких пуфиках без классических условнос­тей – словно мостик между поколениями.

После посещения Люмьер-холла многие идут в музей А. Кастее­ва, чтобы увидеть оригинальные работы Ивана Айвазовского. Кто-то начинает читать про поиски Шамбалы и экспедиции Николая Рериха. А кто-то и за кисти впервые берется, начинает творить.