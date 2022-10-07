Не так давно выдался случай окунуться в детство. Шла как-то по делам мимо коммунального рынка. Смотрю, чуть поодаль, вдоль тротуара, расстелены одеяла, а на них всякая всячина. Барахолка! – дошло до меня.

Надо же, мне казалось, такое явление давно пропало с улиц нашего города. Ан нет. Чего тут только не было!

Какие-то вещи, репродукции картин, книги, пластинки, игрушки, посуда и столовые приборы времен СССР. Монеты, открытки, инструменты, чугунные котелки и фарфоровые сервизы, старинные проигрыватели и прочие предметы того времени.

По соседству со свидетелями ушедшей эпохи лежат игровые приставки 90-х, музыкальные центры, латунные самовары, есть и старые чемоданы, значки, подстаканники. Встретилась даже голова оленя. Не удивлюсь, если где-то затесались берестяные грамоты из семейного архива.

Бродила я среди этих напоминаний из прошлого и думала, что иногда жизнь похожа на блошиный рынок. На задворках памяти остаются люди и события, вытесняемые будничной суматохой, разрываются связи с родственниками и когда-то закадычными друзьями, меняются вкусовые пристрастия и жизненные принципы, и все эти кусочки нашего бытия пылятся и ветшают, как старые башмаки на чердаке забытого дома.

Однако бывают моменты, когда человек заходит на чердак памяти, выуживая оттуда пазлы воспоминаний. В день рождения, например. Праздник детства все-таки. К слову, британские ученые выяснили, что чем больше у человека прошло дней рождения, тем дольше он живет.

Все-таки этот личный праздник парадоксален. Во-первых, становясь на год старше, человек все ближе подходит к старости, которую почему-то все боятся. Хотя мудрые люди утверждают, что после сорока жизнь только начинается: уже есть определенный багаж за плечами, а к земле привыкать рановато, поэтому и солнце ярче, и трава зеленее, и жизнь слаще.

Во-вторых, несмотря на количество годиков, каждый чего-то ожидает в день рождения. Звонка от милого сердцу человека, добрых слов, забавных пустячков в подарок, цветов, в конце концов. И это радостное предчувствие сродни ожиданию ребенком чуда в Новый год. Все мы родом из детства.

Вот только с каждым годом все меньше очередь из поздравляющих, все больше свечек на торте, все чаще визиты к врачу и мысли о сущности бытия. И хочется, чтобы кто-нибудь встряхнул нас и развеял панические настроения. Помните, как в фильме «Служебный роман»: «Перестаньте реветь, черт возьми! В чем дело? Что я вам тут, нянька? – А я вам тоже не барахло! – Впрочем, плачьте, вам это полезно. Может быть, если вы еще способны плакать, то не все потеряно…», или вот: «А мне ведь только тридцать шесть. – Как тридцать шесть? – Да-да. Я моложе вас, Анатолий Ефремович. А на сколько я выгляжу? – На тридцать… пять».

В общем, как бы ни повернулся маховик судьбы, а себя надо беречь, любить и поощрять. Без фанатизма, разумеется. И чтобы не впадать в депрессию и не поддаваться истерическим настрое­ниям, достаточно философски принимать цифру в паспорте, уверовав, что возраст лишь на бумаге, а в душе я еще бамболео или даже хоп-хэй, лай-ла-лэй. И тогда, невзирая ни на какие жизненные коллизии, можно устроиться в уютном кресле с бокалом грузинского вина и почитывать детективчик, одним глазом поглядывая ток-шоу по ТВ. Ведь жизнь прекрасна как ни крути.