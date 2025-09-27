Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Парламент Словакии в пятницу, 26 сентября, одобрил поправки к Конституции, закрепляющие признание только двух полов - мужского и женского. Поправки также предусматривают запрет на усыновление детей парами, не состоящими в браке, и полностью запрещают суррогатное материнство, передает Kazpravda.kz со ссылкой на DW

Цель поправок, внесенных правительством премьер-министра Роберто Фицо, - "укрепление традиционных ценностей и сохранение культурного наследия Словакии". Министр юстиции Борис Суско заявил, что эти ценности вытекают из преамбулы Конституции и связаны с признанием брака как уникального союза мужчины и женщины.

В документе подчеркивается суверенитет Словакии в вопросах ценностей, этики и культуры, а также закрепляется необходимость равноправия мужчин и женщин в оплате труда. Изменения в Конституции вступают в силу с 1 ноября.

По данным издания, из 150 депутатов словацкого парламента за принятие поправок проголосовали 90 - минимальное число, необходимое для изменения Основного закона страны. Правящая коалиция не имела достаточного большинства, но ее поддержали несколько консервативных депутатов от оппозиции. Лидирующая оппозиционная сила "Прогрессивная Словакия" выступила против, большинство оппозиционных депутатов бойкотировали заседание, семь парламентариев голосовали против.

Поправки раскритиковала Венецианская комиссия при Совете Европы. По словам группы словацких юристов, в том числе бывшего члена Европейского суда и Конституционного суда Словакии Даниэля Шваби, изменения создают правовую неопределенность и противоречат международным обязательствам страны. Словацкая коллегия адвокатов подчеркнула, что страна должна соблюдать лояльность к правовым нормам ЕС и уважать международные договоры, особенно в сфере защиты прав человека и основных свобод.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо все чаще позиционирует себя сторонником консервативных ценностей. Его союзник, глава правительства Венгрии Виктор Орбан, ранее провел аналогичные изменения в конституции своей страны, ограничив права ЛГБТ и закрепив признание лишь двух гендеров.