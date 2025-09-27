Парламент Словакии ввел запрет на суррогатное материнство

В мире
112

Поправки к Конституции закрепляют признание только двух полов

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Парламент Словакии в пятницу, 26 сентября, одобрил поправки к Конституции, закрепляющие признание только двух полов - мужского и женского. Поправки также предусматривают запрет на усыновление детей парами, не состоящими в браке, и полностью запрещают суррогатное материнство, передает Kazpravda.kz со ссылкой на DW

Цель поправок, внесенных правительством премьер-министра Роберто Фицо, - "укрепление традиционных ценностей и сохранение культурного наследия Словакии". Министр юстиции Борис Суско заявил, что эти ценности вытекают из преамбулы Конституции и связаны с признанием брака как уникального союза мужчины и женщины.

В документе подчеркивается суверенитет Словакии в вопросах ценностей, этики и культуры, а также закрепляется необходимость равноправия мужчин и женщин в оплате труда. Изменения в Конституции вступают в силу с 1 ноября.

По данным издания, из 150 депутатов словацкого парламента за принятие поправок проголосовали 90 - минимальное число, необходимое для изменения Основного закона страны. Правящая коалиция не имела достаточного большинства, но ее поддержали несколько консервативных депутатов от оппозиции. Лидирующая оппозиционная сила "Прогрессивная Словакия" выступила против, большинство оппозиционных депутатов бойкотировали заседание, семь парламентариев голосовали против.

Поправки раскритиковала Венецианская комиссия при Совете Европы. По словам группы словацких юристов, в том числе бывшего члена Европейского суда и Конституционного суда Словакии Даниэля Шваби, изменения создают правовую неопределенность и противоречат международным обязательствам страны. Словацкая коллегия адвокатов подчеркнула, что страна должна соблюдать лояльность к правовым нормам ЕС и уважать международные договоры, особенно в сфере защиты прав человека и основных свобод.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо все чаще позиционирует себя сторонником консервативных ценностей. Его союзник, глава правительства Венгрии Виктор Орбан, ранее провел аналогичные изменения в конституции своей страны, ограничив права ЛГБТ и закрепив признание лишь двух гендеров.

#Парламент #Словакия #суррогатное материнство

Популярное

Все
Цель – поиск новых месторождений
IT и промышленность: проверка на совместимость
Экспертные сообщества Казахстана и Китая вносят вклад в развитие межгосударственного взаимодействия
В Актау обсудили перспективы развития туризма
Что может помешать развитию искусственного интеллекта
Ключевой костяк энергетики
Основа качества жизни и фундамент стабильности
Курс на локализацию и экспорт
Завтра - День труда
Начата подготовка кадров для первой казахстанской АЭС
Обеспечить объективную оценку знаний
Вчера – фантастика, сегодня – реальность
Тише едешь – дальше будешь
Вечные инвестиции в будущее
Указ Президента Республики Казахстан О некоторых вопросах развития города Алатау
Чистые стены – безопасный город
Указ Президента Республики Казахстан О Кошербаеве Е. Б.
Указ Президента Республики Казахстан О награждении государственными наградами Республики Казахстан
Указ Президента Республики Казахстан О Нуртлеу М. А.
Указ Главы государства об освобождении от должности
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Все решится в Астане
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
Наркомания – угроза нации
Граждане и бизнес сегодня выигрывают порядка 60% судебных процессов
Более 50 тысяч зрителей собрал грандиозный Almaty Cover Show ко Дню города
Со студенческой скамьи –на престижную работу
Минсельхоз разъяснил ценообразование на говядину
Астана и Алматы входят в Топ-10 городов с самыми низкими ценами на бензин в мире
Караван из тысячи верблюдов: заявка в Книгу рекордов Гиннесса от Казахстана
Более 19 тонн мяса по доступным ценам реализовано в Семее за один день
Яркие страницы жизни Синьцзяна
Диагностику проходят малыши
На зарядку становись!
﻿﻿﻿Казахстан стал глобальным центром межрелигиозного диалога
Шоу, вдохновленное Нургисой
Казахстан завоевал первое "золото" чемпионата мира по греко-римской борьбе в XXI веке
Указ Президента Республики Казахстан О назначении
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Жители Шымкента не спешат платить
35 школ Атырауской области остались без директоров
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Стратегия отрасли: от добычи сырья - к высоким переделам
Началось возведение энергоблока

Читайте также

FIFA показала талисманы ЧМ-2026
Более тысячи школьников отравились в Индонезии
В Кыргызстане одобрили самороспуск законодательного собрания
На Китай обрушился супертайфун

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]