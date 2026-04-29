Партия AMANAT провела встречу с энергетиками

Состоялось обсуждение актуальных вопросов развития сферы – от совершенствования тарифной политики до кадровой обеспеченности энергетических предприятий. Намечены совместные планы по решению имеющихся проблем. Во встрече приняли участие министр энергетики Ерлан Аккенженов, министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев, а также мажилисмены, руководители отраслевых ассоциаций и энергетических компаний. Посредством ВКС подключились региональные филиалы партии. На сегодня в энергетике по всей стране работает порядка 100 тысяч человек.

Спикер Мажилиса, председатель партии «AMANAT» Ерлан Кошанов, в своем выступлении подчеркнул стратегическую роль энергетики для устойчивого развития страны. Он особо отметил, что Президентом поставлена задача перейти от реагирования на последствия – к системному обновлению энергетической отрасли. Был задан курс на комплексную модернизацию, укрепление ответственности и длинный горизонт планирования. В результате, сегодня государством последовательно наводится порядок в сфере, решаются многие застарелые проблемы. К этой работе в полной мере подключилась и партия «AMANAT».

«Сегодня мы рассмотрели базовые вопросы отрасли, которые вас волнуют. Как рассказал сегодня министр энергетики, Правительством предпринимаются системные меры по исправлению ситуации. Этот вопрос держит на своем контроле Глава государства. Мы, политическая партия, и вы, профессиональное сообщество – должны вместе найти оптимальный баланс. С одной стороны – создать понятные условия, чтобы в отрасль пошли инвестиции, чтобы были предсказуемые правила и возврат вложений. Но не менее важны интересы граждан, справедливость тарифной политики, социальная устойчивость и адресная защита тех, для кого рост нагрузки становится чувствительным. Поэтому, теперь, решение поднимаемых вами вопросов будет в фокусе нашей партии», - сказал Ерлан Кошанов.

Спикер Мажилиса акцентировал внимание на том, что сегодня государственная политика в сфере энергетики перешла в системную фазу. Впервые принят Закон «О теплоэнергетике», реализуются Национальные проекты по модернизации энергетической и коммунального секторов, а также развитию угольной генерации. Заработала программа «Тариф в обмен на инвестиции». Пересмотрены тарифная и инвестиционная политики. Усиливается контроль за техническим состоянием объектов, осуществляется запуск новых мощностей и развивается сетевая инфраструктура. Как итог, сократилось количество технологический нарушений, уменьшилось число ТЭЦ в красной зоне.

Ерлан Кошанов особо выделил большую работу по законодательной поддержке развития энергетической отрасли, которую проводят депутаты фракция «AMANAT». В своё время они инициировали на уровне закона привязку зарплат в сфере энергетики к среднеотраслевой в регионе. В результате за последние два года был обеспечен рост зарплат работникам отрасли на 40%. В настоящее время разработаны поправки по упрощению процедур по инвестиционным проектам и оптимизации сроков прохождения экологических согласований. Предлагается ввести возможность заключения инвестиционных соглашений на основное оборудование для компаний, входящих в группу лиц. Также планируется ввести лицензирование деятельности энергопередающих компаний. Данные поправки стали ответом на запросы профессионального сообщества. Их планируется принять до конца текущей сессии.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам отрасли. Это введение долгосрочной предсказуемой тарифной политики, сохраняющийся высокий износ генерирующих мощностей и сетей, снижение административных барьеров для крупных системообразующих энергетических проектов. Были обсуждены вопросы синхронизации Национального плана углеродных квот с объемами вводимых энергетических мощностей по государственным программам, вопросы кадров и другие.

В своем докладе министр энергетики Ерлан Аккенженов отметил системные меры по наращиванию генерирующих мощностей с одновременным развитием как традиционной, так и возобновляемой энергетики. Сегодня энергосистема страны включает 245 энергоисточников, из которых 166 относятся к зеленой энергетике. Продолжается работа по Плану развития энергетической отрасли до 2035 года, которым предусмотрено наращивание мощностей свыше 26 ГВт. Реализация текущих проектов позволит в ближайшие годы полностью покрыть потребности экономики в электроэнергии и обеспечить устойчивый профицит.

На мероприятии также выступили председатель правления Казахстанской Электроэнергетической Ассоциации Талгат Темирханов, председатель правления АО «Каражыра» Ильяр Низамов, руководитель ППО МАЭК Анатолий Жданов, председатель ППО Экибастузской ГРЭС-1 Серик Серьянов, акционер АО «ЦАЭК» Сергей Кан, акционер ТОО «ККС» Динмухамед Идрисов и другие.

В завершение встречи ряд представителей энергетических компаний вступил в партию «AMANAT». Среди них, председатель правления АО «KEGOC» Наби Айтжанов, председатель правления АО «Самрук-Энерго» Кайрат Максутов, Гендиректор ТОО «Караганда Энергоцентр» Флюр Гарипов, председатель правления АО «Шардаринская ГЭС» Рашид Есхожин, заместитель председателя правления по общим и социальным вопросам АО «ГРЭС-2» Гаухар Нугманова и другие.

Кроме того, группа представителей энергетической сферы были награждены партийным знаком «Белсенді қызметі үшін» за вклад в развитие отрасли и экономику страны.