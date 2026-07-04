Партия Respublica продлила полномочия своего председателя

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Решение принято делегатами V внеочередного съезда партии в Астане

Фото: пресс-служба партии Respublica

В Астане состоялся V внеочередной съезд партии Respublica, на котором делегаты поддержали предложение о продлении полномочий председателя партии Айдарбек Ходжаназаров еще на три года, передает Kazpravda.kz.

С инициативой продлить срок полномочий действующего председателя, который истекал в июле, выступил сопредседатель партии Сырымбек Тау.

По его словам, Айдарбек Ходжаназаров является одним из основателей партии и за сравнительно короткий срок сумел сформировать авторитетную политическую силу, которая добилась доверия общества и заметных результатов.

«Айдарбек Асанович - один из основателей партии. Под его началом Respublica за короткое время стала авторитетной силой, завоевала доверие общества и добилась реальных результатов», — отметил он.

За время работы партии была сформирована разветвленная региональная сеть, создан депутатский корпус, а также выдвинут ряд законодательных инициатив, направленных на решение актуальных вопросов граждан. В преддверии выборов в Құрылтай, по мнению руководства партии, особое значение приобретает сохранение преемственности выбранного курса.

Сырымбек Тау подчеркнул профессиональный и управленческий опыт Айдарбека Ходжаназарова, который пользуется поддержкой членов партии, региональных филиалов и депутатского корпуса. По его словам, продление полномочий позволит обеспечить стабильность и последовательную реализацию стратегических задач.

По итогам голосования делегаты V внеочередного съезда поддержали продление полномочий Айдарбека Ходжаназарова на посту председателя партии Respublica.

В работе съезда приняли участие руководство партии, члены Центрального и региональных советов, председатели филиалов, депутаты, а также представители молодежного крыла Respublica Jastary и сообщества ReWomen.

В рамках мероприятия депутат Екатерина Смолякова представила отчет о деятельности парламентской фракции партии за последние три года.

По ее данным, численность партии превысила 205 тыс. человек, филиалы открыты во всех регионах страны, а за три года проведено около 7,5 тыс. мероприятий.

Отмечалось, что шесть депутатов фракции приняли участие в разработке более 300 законопроектов, выступили с 30 собственными законодательными инициативами и совершили свыше 400 региональных выездов.

Кроме того, депутатами рассмотрено почти 12 тыс обращений граждан, более половины которых получили положительное решение.

Екатерина Смолякова также рассказала о развитии партийных проектов. В частности, школа лидерства POLITIQ объединила более 1300 молодых участников из различных регионов страны, а сообщества Respublica Jastary и ReWomen продолжают подготовку молодых лидеров и реализацию общественных инициатив.

Завершая выступление, депутат подчеркнула, что партия должна сохранять постоянное взаимодействие с гражданами и концентрировать усилия на решении актуальных вопросов общества.

#партия #Respublica #Айдарбек Ходжаназаров

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