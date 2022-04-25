Партнерство во имя развития

При принятии итоговых решений Конституционным советом всегда учитывались положения общепризнанных и ратифицированных Казахстаном международных актов ООН.

Об этом говорили участники меж­дународной конференции «Конституционные и международные аспекты утверждения верховенства права», посвященной 30-летию вступления Казахстана в ООН и 10-летию присоединения республики к Венецианской комиссии Совета Европы. Организаторами форума, прошедшего в гибридном формате, выступили Конституционный совет, Комиссия по правам человека при Президенте РК, Министерство иностранных дел, Институт Сорбонна-Казах­стан, Офис ООН в Казахстане и Венецианская комиссия.

Как отметил, открывая конференцию, председатель Конституционного совета Кайрат Мами, сотрудничество с ООН и Венецианской комиссией стратегически важно для современной истории Казахстана. На протяжении тридцати лет программы ООН поддерживают прогрессивное развитие нашей страны по многим направлениям, в том числе в сфере защиты прав человека, опираясь на основополагающие правовые документы, многие идеи которых отражены и в Основном законе РК. Спикер подчеркнул, что при принятии итоговых решений Конституционным советом всегда учитывались положения международных актов ООН.

– Являясь нашим партнером на протяжении десяти лет, Венецианская комиссия играет огромную роль в развитии конституционализма в нашей стране. Казахстан неоднократно обращался в комиссию как к независимому консультативному органу для получения заключений по конституционным реформам и проектам отдельных законодательных актов. Рекомендации Венецианской комиссии получают поэтапную реализацию в республике, – отметил глава КС РК.

Кайрат Мами также затронул реформы в сфере дальнейшего усиления правозащитных институтов, озвученные Президентом Касым-Жомартом Токаевым в Послании народу Казахстана, в частности, инициативу об учреж­дении Конституционного суда, с наделением генерального прокурора, уполномоченного по правам человека и граждан правом обращения в новый орган.

– Окончательной точкой в легитимации суверенного Казахстана стало принятие его в члены Организации Объединенных Наций. Это событие произошло 2 марта 1992 года. Спустя ровно 20 лет ­Казахстан получил подтверждение того, что провозглашенное в его, условно говоря, «учредительных документах» стремление построить демократическое и правовое государство признается и поддерживается широкой международной юридической общественностью. 13 марта 2012 года наша страна стала полноправным членом Венецианской комиссии Совета Европы. Этим двум славным юбилеям и посвящена наша международная научно-практическая конференция, – сказал модератор мероприя­тия, председатель Комиссии по правам человека при Президенте РК, член Венецианской комиссии Совета Европы Игорь Рогов.

С приветствием к участникам обратилась президент Венецианской комиссии Клер Бази-Малори, отметившая, что с момента присоединения нашей страны к комиссии достигнуто немало. Так, Венецианская комиссия по запросу властей Казахстана поддержала процесс конституционной и правовой реформы в Казахстане, совершенствование правовой базы Конституционного совета республики и реформу Высшего судебного совета РК.

Глава секретариата генерального директора отделения ООН в Женеве Давид Чикваидзе определил Казахстан как «преданного союзника и партнера в инициативах на международном, региональном и национальном уровнях, направленных на продвижение надлежащего управления, прозрачности и подотчетности государственных институтов, подающего пример в решении проблем, связанных с верховенством закона».

Еще одним спикером от нашей страны выступил министр юстиции Канат Мусин.

– Республика Казахстан на протяжении своей независимости посредством институциональных и политических реформ судебной системы, госуправления, административного права принимает меры по укреплению верховенства права в стране. Следует особо отметить, что в марте текущего года Главой государства в Посла­нии народу представлен масштаб­ный и исторический пакет политических реформ, которыми будет установлен принципиально новый конституционный баланс между институтами власти, – подчеркнул глава Минюста.

Среди спикеров, выступивших на пленарном заседании с подведением итогов многолетнего партнерства, были первый замес­титель министра иностранных дел РК Акан Рахметуллин, член Венецианской комиссии от РК Игорь Рогов, член Конституционного совета Унзила Шапак, а также эксперты ООН и Венецианской комиссии.