Свежий выпуск Партнерство во имя развития 25 апреля 2022 г. 0:06 Левкович Елена корреспондент При принятии итоговых решений Конституционным советом всегда учитывались положения общепризнанных и ратифицированных Казахстаном международных актов ООН. Об этом говорили участники международной конференции «Конституционные и международные аспекты утверждения верховенства права», посвященной 30-летию вступления Казахстана в ООН и 10-летию присоединения республики к Венецианской комиссии Совета Европы. Организаторами форума, прошедшего в гибридном формате, выступили Конституционный совет, Комиссия по правам человека при Президенте РК, Министерство иностранных дел, Институт Сорбонна-Казахстан, Офис ООН в Казахстане и Венецианская комиссия. Как отметил, открывая конференцию, председатель Конституционного совета Кайрат Мами, сотрудничество с ООН и Венецианской комиссией стратегически важно для современной истории Казахстана. На протяжении тридцати лет программы ООН поддерживают прогрессивное развитие нашей страны по многим направлениям, в том числе в сфере защиты прав человека, опираясь на основополагающие правовые документы, многие идеи которых отражены и в Основном законе РК. Спикер подчеркнул, что при принятии итоговых решений Конституционным советом всегда учитывались положения международных актов ООН. – Являясь нашим партнером на протяжении десяти лет, Венецианская комиссия играет огромную роль в развитии конституционализма в нашей стране. Казахстан неоднократно обращался в комиссию как к независимому консультативному органу для получения заключений по конституционным реформам и проектам отдельных законодательных актов. Рекомендации Венецианской комиссии получают поэтапную реализацию в республике, – отметил глава КС РК. Кайрат Мами также затронул реформы в сфере дальнейшего усиления правозащитных институтов, озвученные Президентом Касым-Жомартом Токаевым в Послании народу Казахстана, в частности, инициативу об учреждении Конституционного суда, с наделением генерального прокурора, уполномоченного по правам человека и граждан правом обращения в новый орган. – Окончательной точкой в легитимации суверенного Казахстана стало принятие его в члены Организации Объединенных Наций. Это событие произошло 2 марта 1992 года. Спустя ровно 20 лет Казахстан получил подтверждение того, что провозглашенное в его, условно говоря, «учредительных документах» стремление построить демократическое и правовое государство признается и поддерживается широкой международной юридической общественностью. 13 марта 2012 года наша страна стала полноправным членом Венецианской комиссии Совета Европы. Этим двум славным юбилеям и посвящена наша международная научно-практическая конференция, – сказал модератор мероприятия, председатель Комиссии по правам человека при Президенте РК, член Венецианской комиссии Совета Европы Игорь Рогов. С приветствием к участникам обратилась президент Венецианской комиссии Клер Бази-Малори, отметившая, что с момента присоединения нашей страны к комиссии достигнуто немало. Так, Венецианская комиссия по запросу властей Казахстана поддержала процесс конституционной и правовой реформы в Казахстане, совершенствование правовой базы Конституционного совета республики и реформу Высшего судебного совета РК. Глава секретариата генерального директора отделения ООН в Женеве Давид Чикваидзе определил Казахстан как «преданного союзника и партнера в инициативах на международном, региональном и национальном уровнях, направленных на продвижение надлежащего управления, прозрачности и подотчетности государственных институтов, подающего пример в решении проблем, связанных с верховенством закона». Еще одним спикером от нашей страны выступил министр юстиции Канат Мусин. – Республика Казахстан на протяжении своей независимости посредством институциональных и политических реформ судебной системы, госуправления, административного права принимает меры по укреплению верховенства права в стране. Следует особо отметить, что в марте текущего года Главой государства в Послании народу представлен масштабный и исторический пакет политических реформ, которыми будет установлен принципиально новый конституционный баланс между институтами власти, – подчеркнул глава Минюста. Среди спикеров, выступивших на пленарном заседании с подведением итогов многолетнего партнерства, были первый заместитель министра иностранных дел РК Акан Рахметуллин, член Венецианской комиссии от РК Игорь Рогов, член Конституционного совета Унзила Шапак, а также эксперты ООН и Венецианской комиссии.