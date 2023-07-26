Пассажир покончил с собой на борту самолета Turkish Airlines

Самолет турецкой авиакомпании Turkish Airlines, выполнявший во вторник полет по маршруту Стамбул – Марракеш, совершил экстренную посадку в Алжире из-за самоубийства пассажира, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС .

Фото: facebook.com/TurkishAirlines

По сообщению перевозчика в Twitter, бортпроводники обратили внимание, что один из пассажиров рейса, закрывшийся в туалете вскоре после взлета, длительное время не выходил.

Когда дверь была взломана, ему пытались оказать первую помощь стюардессы и находившийся на борту врач, но к тому времени он уже умер.

Командир воздушного судна в связи с происшествием принял решение совершить экстренную посадку в Алжире, где местные медики документально зафиксировали смерть пассажира, говорится в релизе.

После совершения необходимых юридических процедур самолет продолжил полет к месту назначения.

Авиакомпания Turkish Airlines проводит проверку в связи с инцидентом, отмечается в сообщении.