Паводковые воды спасут пересыхающее озеро в Восточном Казахстане

Фото: акимат ВКО

В последние годы из-за засушливой погоды радиус озера Торангы, расположенного на территории Курчумского сельского округа, уменьшился на 500 метров, что привело к сокращению численности животного мира и многих видов рыб. Дальнейшее снижение уровня воды может привести к серьезной экологической катастрофе.

«В целях профилактики весенних паводков и восстановления озера проводилась очистка 15 километров канала Жаугашты и расширение водопропускного канала протяженностью 4,5 километра на участке «Кубань». Сейчас специалисты проводят работы по восстановлению уровня воды в озере», - сообщили в акимате Курчумского района.

Дополнительно начато строительство моста для техники.