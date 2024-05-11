Паводковые воды спасут пересыхающее озеро в Восточном Казахстане

Стихийное бедствие обернулось пользой для озера Торангы, передает Kazpravda.kz
В последние годы из-за засушливой погоды радиус озера Торангы, расположенного на территории Курчумского сельского округа, уменьшился на 500 метров, что привело к сокращению численности животного мира и многих видов рыб. Дальнейшее снижение уровня воды может привести к серьезной экологической катастрофе.
«В целях профилактики весенних паводков и восстановления озера проводилась очистка 15 километров канала Жаугашты и расширение водопропускного канала протяженностью 4,5 километра на участке «Кубань». Сейчас специалисты проводят работы по восстановлению уровня воды в озере», - сообщили в акимате Курчумского района.
Дополнительно начато строительство моста для техники.
«В случае наполнения озера водой потенциал рыбного хозяйства возрастет, а также позволит вести на водоеме другие виды деятельности», - добавили в администрации района.