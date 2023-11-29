Перемирие в Газе продлится еще на 2-3 дня

В Израиле ожидают, что перемирие в секторе Газа продлится еще на 2-3 дня, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Фото: @motaz_azaiza

В Израиле ожидают, что перемирие в секторе Газа продлится еще на два или три дня, а большинство пленных детей могут быть освобождены в среду, сообщает газета Washington Post.

"Послезавтра мы ожидаем еще два-три дня освобождения заложников и гуманитарной паузы, после чего либо мы возобновим операции в Газе, либо, возможно, достигнем последующего соглашения", - приводит издание слова неназванного израильского чиновника.

Согласно источнику, в Израиле ожидают, что большинство пленных детей будут освобождены в среду ночью.

Ранее палестинское движение ХАМАС заявило, что обсудит с Израилем возможность продления гуманитарного перемирия в секторе Газа на два дня и освобождения из израильских тюрем еще 50 палестинских узниц.

В понедельник ХАМАС и Израиль, при посредничестве Катара и Египта, договорились о продлении четырехдневного гуманитарного перемирия еще на два дня для освобождения большего числа удерживаемых в секторе Газа израильских заложников. Таким образом, перемирие действует до утра 30 ноября. СМИ писали, что Египет, Катар, США и Израиль обсуждают возможность продолжения перемирия.

Израиль и правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара 22 ноября достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Четырехдневное перемирие начало действовать 24 ноября в 07.00 по местному времени (11.00 по времени Астаны) и было со вторника продлено еще на два дня.