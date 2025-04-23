Фото: Серикбол Кошмаганбетов

Сегодня в Центре Ататюрка в Баку состоялась торжественная презентация переиздания романа Мухтара Ауэзова «Абай» на азербайджанском языке, инициированного и выпущенного Международной Тюркской Академией. Новое издание приурочено к 180-летию великого казахского мыслителя и просветителя Абая Кунанбаева, сообщает Kazpravda.kz

С приветственным словом на церемонии выступил президент Тюркской Академии, академик Шаин Мустафаев. Он подчеркнул, что данное издание не только возвращает произведению его первозданную художественную силу, но и символизирует укрепление культурных связей между Казахстаном и Азербайджаном.

Впервые роман был переведён на азербайджанский язык в 1954 году Эюпом Аббасовым, при этом перевод основывался на его русской версии. С тех пор, на протяжении более семи десятилетий, книга не переиздавалась, оставаясь недоступной для широкой азербайджанской аудитории.

В новом издании романа кириллица была заменена латинской графикой азербайджанского алфавита, в соответствии с современными нормами литературного языка, что делает книгу более доступной и понятной для молодого поколения читателей.

Академик Шаин Мустафаев выразил признательность редактору Фариду Хусейну, а также всем, кто принимал участие в реализации проекта.

«Издание романа «Абай» в таком формате — это не только литературное событие. Это акт культурной памяти, проявление уважения к общему духовному наследию и вклад в его сохранение. Академия продолжит всестороннюю деятельность по изучению и продвижению культурного и духовного наследия тюркских народов», — отметил глава Академии.

Презентация собрала широкий круг гостей, в числе которых — руководитель Центра Ататюрка в Азербайджане Низами Джафаров, депутаты Милли Меджлиса Азербайджана, чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Азербайджане Алим Байел, генеральный секретарь ТЮРКПА Мехмед Сюрейя Эр, руководитель аппарата Фонда тюркской культуры и наследия Фахри Хаджиев, а также представители научного и образовательного сообщества и литературные деятели.