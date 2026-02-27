Село, где есть все для комфортной жизни, всегда было ухоженным и уютным

Стало еще лучше

Это небольшой и компакт­ный районный центр на востоке Павлодарской области. Вместе с пятью соседними отделениями в Шарбактинском сельском округе живут чуть более 7,5 тыс. человек, в самом же райцентре – 6,9 тыс. Вопреки административному статусу, даже по меркам Прииртышья цифры скромные.

Кроме того, Шарбакты – многонациональное село. Неудивительно, что здесь есть школы как с казахским, так и с русским языком обучения, мирно соседствуют стоящие неподалеку друг от друга мечеть Кызыр, православный Елизаветинский храм и католический костел. Здесь стабильно и качественно работают все необходимые социальные объекты: больница, детский сад, агротехнический колледж, Дом культуры, музыкальная школа и центр вне­школьной работы «Радуга», который посещают свыше 800 детей, большой спорткомп­лекс с бассейном, где базируется сильная спортшкола.

В прошлом году в два раза сократили очередь на социальное жилье – построили три трехэтаж­ных дома на 108 квартир. Первые новоселы получили долгожданные ключи аккурат под Новый год.

Музыкальный руководитель детского сада и многодетная мама Айтжамал Тулепбергенова вместе с мужем-инвалидом третьей группы воспитывают четверых детей.

– Мы десять лет скитались по чужим квартирам, и это было очень тяжелое для нас время, – говорит Айтжамал. – Долго ждали, прошли множество процедур, собрали документы. Выражаю искреннюю благодарность государству за оказанную поддержку. Мы получили трехкомнатную квартиру.

Пока заселены не все дома, потому что распределением жилья сейчас занимается «Отбасы банк» и завершаются все необходимые процедуры.

Другим важным событием прошлого года стало преображение одной из четырех школ райцентра – средней общеобразовательной им. Абая. Это учебное заведение вошло в проект фонда «Қазақстан халқына» и по программе развития опорных школ было оснащено почти на 250 млн тенге.

– Мы получили все – от мебели до специализированных кабинетов, интерактивных панелей и компьютеров. И прежде была неплохая база, потому что в 2022 году выиграли областной конкурс «Лучшие учреждения образования» и грант акима области на 50 миллионов. Но теперь нас усилили со всех сторон – в школе появились собственная STEM-­лаборатория с 3D-принтерами, оборудованием для программирования и робототехники, арт-студия, телестудия, лазерный тир и многое другое. А вот за счет областного бюджета оснастили кабинет инклюзии. Кроме того, мы ­стали опорной школой НИШ – ресурсным центром для других школ района. Это помогает сократить разрыв в качестве образования, – рассказывает директор школы Нурмира Омиржановна Жакупова.

Эта казахская школа была открыта в райцентре в 1994 году, но 11 лет назад для нее построили новое здание на 300 мест. Сегодня здесь 340 учеников, в сентяб­ре набрали два первых класса, в предшколе – еще 45 детей. Для них постарались создать условия, приближенные к продленке, – все-таки родители большинства работают, и не у всех есть возможность забирать своих пяти-шестилеток в обед. Выпускники стабильно показывают высокие результаты, например, в прошлом году из 19 человек 11 получили гранты.

Поддержка земляка

А вот в нынешнем году по просьбе жителей выделено 300 млн тенге на капитальный ремонт действующего физкультурно-оздоровительного комплекса, а также на строительство нового – на южной стороне села.

Шарбакты было основано в 1920 году в связи со строительством железной дороги Павлодар-Татарская. И сегодня именно железнодорожная ветка, ведущая в российскую Кулунду (Щербактинский район граничит с Алтайским краем), делит райцентр на две части: в северной, большей по площади, исторически располагаются основные социальные и административные объекты, а южную по-простому называют «за линией». Так вот именно жители домов «за линией» не раз просили, чтобы и здесь организовали места для досуга, – как минимум для того, чтобы дети не переходили лишний раз через пути.

Прошлым летом разбили новый сквер – на бывшем пустыре установили большую детскую площадку, футбольное поле, организовали дорожки, поставили лавочки, позаботились об освещении, парковке, озеленении. Словом, теперь и «за линией» появилась своя точка притяжения. Спонсором этого проекта стал депутат областного маслихата Виталий Соломкин, уроженец района, который не только представляет интересы местных жителей на уровне области, но и вкладывает немало собственных средств в развитие села.

За год до этого меценат подарил шарбактинцам крытый хоккейный корт – с раздевалками, камерами хранения, санузлами, закупил для посетителей более 50 пар коньков. Об этом опять же просили сами сельчане: среди них немало любителей хоккея, но совершенно не было инфраструктуры. Сейчас же на корте каждый день до 300 посетителей – коньки, кстати, выдают бесплатно.

Виталий Соломкин поддерживает не только райцентр – он спонсировал установку детской площадки в селе Шалдай, откликнувшись на просьбу жителей, асфальтировал территорию школы в селе Сахновка, делал и точечные подарки. А минувшим летом передал две тысячи саженцев фруктовых деревьев для озеленения школ. Местные власти решили распределить посадочный материал между 24 школами района и объявили конкурс на определение лучших озеленителей. Победителям, а это более 20 школьников, меценат подарил путевки в один из лагерей Алматинской области, расположенный среди живописных гор.

Деньги тратят с умом

Аким Шарбактинского сельского округа Марат Кожимов подчеркивает, что неплохим подспорьем для развития райцентра является четвертый уровень бюджета – поступления, собранные своими силами, в 2025-м составили 186 млн тенге. Неплохо для округа, где меньше 8 тыс. жителей. В этом году, по словам акима, планируют выйти на 219 млн. Обеспечить такие суммы удается в основном за счет транспортного налога – в селе есть автопредприятие, техникой располагают и сельхозформирования, впрочем, немало у сельчан и внедорожников с большим объемом двигателя.

– Но ведь и расходов у нас много. Все траты мы согласовываем с местным сообществом, – продолжает Марат Кожимов. – Например, только за уличное освещение выходит 40 миллионов. Примерно 20 миллионов идут на ямочный ремонт, столько же – на содержание дорог. На 14 миллионов в прошлом году мы построили дополнительные линии уличного освещения – на тех небольших участках, где это было необходимо. Немало средств уходит на санитарную очистку и ликвидацию несанкционированных свалок, на ремонт памятников, содержание одиннадцати детских площадок, четырех футбольных полей, центрального парка, аллеи Славы, стадиона. А с 2024 года мы начали благоустраивать нашу зону отдыха.

Еще с советских времен на ок­раине райцентра существует небольшое искусственное озеро. Водоем, можно сказать, универсальный – ­используют его и для сбора талой воды, местные рыбаки каким-то образом умудряются там рыбачить (в свое время туда запускали рыбу для очистки от водорос­лей), ну и, конечно, на берегу летом сельчане просто отдыхают. За санитарным состоянием этой зоны следили всегда, брали пробы воды, а два года назад решили добавить элементы благоустройства. В сезон выставляют 40 шезлонгов, четыре навеса, в том числе чтобы можно было пожарить шашлыки, есть качели, кабинки для переодевания, туалет, спасатели отвечают за безопасность на пляже – купаться можно только на определенном подготовленном участке.

Свой бренд

Для жителей всей Павлодарской области десятилетиями самым известным брендом из Шарбакты остается местная птицефабрика. Созданная 60 лет назад, она пережила не один период взлетов и падений, но при этом всегда была в числе селообразую­щих предприятий. Сегодня птицефабрика ТОО «Шарбакты-Кус» ждет модернизации – не так давно сменился собственник компании, которая теперь стала частью крупного агрохолдинга. В него, кстати, входит и вторая областная крупная птицефабрика – в Кызылжаре, где уже пошли финансовые вливания, предприятие модернизируется. Так что и в Шарбактах уверены – перспективы самые положительные.

Тем более что есть крепкая база – профессионалы, которые добиваются неплохих показателей даже в, скажем так, стесненных условиях. Дело в том, что в последние годы из-за износа оборудования Шарбактинская птицефабрика существенно снизила объемы выпуска яиц. Если в 2015 году здесь было 16 птичников, то сейчас – только четыре маточных и два для молодняка, поголовье несушек составляет 160 тыс. В прошлом году предприятие реализовало около 33 млн яиц, сейчас в месяц получают до 3 млн.

Но вот что остается неизменным – это качество продукции. Так что не случайно павлодарские хозяйки на прилавках магазинов выберут именно шарбактинское яйцо – оно всегда свежее и вкусное.

– Производство яйца – не самый простой бизнес, хотя казалось бы – всегда востребованный товар. Но конкуренция на рынке большая, субсидий давно нет. Когда временно ограничивают ввоз из России – нам легче, а когда оттуда птицефабрики-миллионники везут к нам свое яйцо – давление ощущается. Но мы никогда не пойдем на уступки в вопросах качества. Своим партнерам отпускаем максимум двухдневное яйцо – собрали, сделали сортировку, упаковали, отправили в город. У нас сейчас даже не хватает объемов – просят больше. Но самое главное, люди не дадут соврать, наше яйцо действительно вкусное, ведь мы не используем в кормах мясокостные добавки или рыбную муку, продукция у нас халяльная, – рассказывает исполнительный директор птицефабрики Ержан Искаков.

Щербактинский район – один из главных зерносеющих в Павлодарской области. И зерно для птицы ТОО «Шарбакты-Кус» закупают у местных хлеборобов. В конце прошлого сезона удалось приобрести пшеницу по 78 тыс. тенге за тонну без НДС, но уже сейчас цена поднялась до 90–92 тыс. Запасы фабрики в марте закончатся, но здесь рассчитывают, что аграрии скинут цену перед посевной, освобождая свои склады. Все это жизненно важно для предприятия, ведь в себестоимости яйца более 60% приходится именно на корма. К слову, сейчас оптовикам и покупателям в собственном магазине на фабрике десяток отборных яиц отпускают по 570 тенге, первой категории – по 550 тенге.

Работа есть!

Конечно, даже при сниженных объемах птицефабрика – один из ключевых работодателей райцентра. Коллектив здесь – около 100 человек, практически все – местные жители. Откровенно говоря, предприятию не хватает рабочих рук – водителей, слесарей. Готовы платить – предлагают зарплату до 250 тыс., с переработками и выходными действующие сотрудники получают больше 300 тыс., но сказывается конкуренция на рынке труда.

«Крестьянские хозяйства забирают», – отмечает директор птицефабрики. Действительно, и в районе, да и в самом райцентре базируются ряд крупных сельхозформирований, которые ежегодно засевают тысячи гектаров подсолнечником, зерновыми, линейный элеватор с мукомольным производством. Животноводство в основном представлено крестьянскими хозяйствами, а их по округу 38, и крупными личными подсобными хозяйствами. Несколько шарбактинцев содержат по 600–700 лошадей для откорма – местное мясо ценят на всех рынках Павлодара. Конечно, сегодня далеко не все жители райцентра имеют скот – современный образ жизни и возможность зарабатывать другим способом давно изменили уклад сельского быта. Тем не менее поголовье КРС в Шарбактинском сельском округе приближается к 3,5 тыс., лошадей – более 2,6 тыс., овец и коз – свыше 6,6 тыс. Традиционно выращивают здесь и свиней.

Ну а за комфортный сервис, конечно же, отвечает бизнес – 40 магазинов, в том числе строи­тельные и хозяйственные, мебельный цех, шесть кафе, ряд СТО, автомоек, шиномонтажек, аптека и стоматология, beauty-индустрия, компьютерный клуб, бильярд, караоке. Активно поддержали шарбактинцы своего односельчанина, который открыл бренд быстрого питания «Цезарь». Около семи лет действует здесь супермаркет одной из крупных казахстанских торговых сетей, за годы уже сложился крепкий коллектив из 15 человек. Как отмечает управляющая Ольга Гурова, шарбактинцы – требовательные покупатели, которым нужен большой ассортимент.

– Но, конечно, самый ходовой товар – это горячий хлеб и выпечка. У нас есть свое производство, каждый день мы выпекаем до 400 единиц хлебобулочных изделий, в том числе фирменный хлеб по 180 тенге за булку и социальный – по 95 тенге. Односельчане стараются приходить к такому времени, чтобы купить все с пылу с жару, – говорит Ольга Гурова. – Я – местная, как и все наши сотрудники. Стараемся держать марку, потому что любим родное село и хотим, чтобы с каждым годом жить здесь становилось интереснее и комфортнее.

И в этом, пожалуй, главный секрет Шарбакты: здесь умеют держаться за традиции и одно­временно смотреть вперед. Люди работают, бизнес развивается, производственники никогда не опускают руки, и село, сохраняя свой характер, уверенно идет к новому этапу роста.