На встрече с научной общественностью в Алматы Глава государства отметил, что наукограды и города ускоренного развития призваны выступить точками притяжения инвестиций и передовых технологий. В этом плане Курчатов имеет хорошие перспективы. Новый правовой статус города и изменившиеся механизмы его финансирования придадут импульс развитию, откроют новые горизонты для отечественной науки.

Население этого небольшого городка сейчас составляет чуть более 10 тыс. человек. Здесь не ходят пассажирские автобусы – большинство людей добираются до работы на служебном транспорте. Сам город очень компактный: его можно обойти пешком примерно за полчаса...

История Курчатова неразрывно связана с Семипалатинским испытательным полигоном: город возник как военный гарнизон для его обслуживания. До 1974 года он был секретным и носил разные кодовые наименования – «Москва-400», «Берег», «Надежда», «Станция Конечная», «Семипалатинск-21».

В 1974 году город был назван в честь Игоря Курчатова.

После прекращения испытаний ЯО в 1989 году многие военные и ученые покинули город, уехав в другие регионы и за границу. При этом после закрытия полигона здесь остались зараженные земли, заброшенная инфраструктура и множество опасных радиоактивных объек­тов, которые долгое время даже не охранялись. Тем не менее часть казахстанских ученых проживала там и была готова продолжать работу, поэтому город не умер, хотя и существовал в очень непростых условиях.

Вдохнуть новую жизнь в город помогло создание Национального ядерного центра. Соответствующий документ не только вселил надежду в горожан, но и сформировал новые направления научной деятельности, задав вектор развития.

С 2023 года город возглавляет Болат Абдралиев, которого местные жители называют хозяйственником. До переез­да в Курчатов он руководил управлением энергетики и ЖКХ области Абай.

Болат Абдралиев стал одним из первых акимов, избранных напрямую жителями города. Судя по отзывам горожан, они сделали правильный выбор: в прошлом году обновлены дороги и начата реконструкция заброшенных домов.

Перспективы получения статуса наукограда стали очевиднее после IV заседания Национального курултая, на котором Президент отметил: «Вторым наукоградом, как считают ученые, мог бы стать город Курчатов, который обладает соответствую­щим опытом и традициями. Но предупреждаю: все эти планы должны базироваться на реаль­ных расчетах и кропотливой работе по их реализации. Воздушных замков мы уже повидали сполна».

Сегодня в мире идет жесткая конкуренция за таланты, технологии и инвестиции. В этих условиях выигрывают те страны, которые умеют концентрировать научный потенциал и быстро превращать знания в реальные практические решения. Курчатов – как раз тот редкий случай, когда такая база уже существует.

В настоящее время здесь сформировался уникальный научный кластер. В городе успешно функционирует Национальный ядерный центр – ключевая науч­ная организация атомной отрас­ли страны с развитой экс­периментальной инфраструктурой. Исследовательские ядерные реак­торы, казахстанский термоядерный материаловедческий токамак КТМ, современные науч­ные лаборатории обеспечивают проведение актуальных и востребованных научных исследований по различным аспектам мирного использования атомной и термоядерной энергии.

– Сегодня наши компетенции, сформированные и наработанные в рамках реализации респуб­ликанских программ, однозначно востребованы в научном мире и получили широкое международное признание. Мы одна из немногих научных организаций в Казахстане, у которой более 70 процентов бюджета – самостоятельно заработанные нами средства от реализации международных контрактов. Это наглядный пример коммерциализации научных исследований, обозначенных Главой государства в числе приоритетных задач. Сегодня, по сути, Курчатов уже выполняет функции научного центра, и статус наукограда поз­волит вывести это развитие на качественно новый уровень, – рассказывает генеральный директор РГП НЯЦ академик НАН РК при Президенте, депутат маслихата области Абай Эрлан Батырбеков.

По мнению Эрлана Гадлетовича, главное, что дает этот статус, – системность. Речь идет о формировании полноценной экосистемы, где наука, образование, производство и бизнес работают как единое целое. Закладываются законодательные механизмы поддержки, включая налоговые преференции, упрощенные процедуры для бизнеса, меры по привлечению инвестиций. Это создает условия, при которых научные разработки находят еще более широкое практическое применение.

С научной точки зрения Курчатов может стать центром передовых исследований в области атомной и термоядерной энергетики. В частности, речь идет о развитии технологий безопасных ядерных реакторов, создании новых видов топлива, формировании компетенций в области ядерной инженерии и моделирования, а также развитии термоядер­ных технологий. Уже сегодня есть предпосылки для создания на базе города международных исследовательских площадок, обеспечивающих реализацию полных циклов уникальных экс­периментальных исследований, которые не проводятся в других странах. Эти ключевые направления станут основой для расширения сфер применения научного потенциала, развития и внедрения новых технологий, организации высокотехнологичных наукоемких производств.

– Отдельно стоит подчеркнуть значение этого решения для кад­рового потенциала. Один из ключевых вызовов сегодня – удержание и привлечение талантливых специалистов. Это принципиаль­но важно, потому что наука развивается там, где есть люди и условия для их роста. Хочу отметить также, что развитие наукогра­да не ограничивается только наукой. Параллельно формируется современная городская среда: модернизируется инженерная инфраструктура, строится жилье, развиваются медицина, образование, транспорт и сервис. В перспективе это будет не просто научный центр, а комфортный для жизни город, способный привлекать специалистов со всей страны и из-за рубежа, – говорит Эрлан Батырбеков.

Кроме того, развитие Курчатова как наукограда создает мультипликативный эффект для всей области Абай. Это новые рабочие места, развитие малого и среднего бизнеса, запуск высокотехнологичных производств, расширение налоговой базы и повышение инвестиционной привлекательности области. В долгосрочной перспективе речь идет о формировании в Казахстане полноценного научно-технологического кластера международного уровня, где будут разрабатываться и внедряться решения, отвечающие на глобальные вызовы в энергетике, экологии, безопасности и цифровизации.

Таким образом, при последовательной реализации намеченных мер город способен стать одним из ключевых научных центров Казахстана и обеспечить лидерство страны в таких высокотехнологичных сферах, как атомная энергетика и перспективные энергетические технологии.