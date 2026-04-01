Сегодня стоимость «квадратов» в том же Жезказгане уступает аналогичным показателям в областных центрах других регионов, включая соседнюю Караганду. Тому немало причин. Если говорить честно, то за четыре года административный центр облас­ти Улытау, несмотря на многие позитивные перемены, по ряду важнейших параметров так и не вышел за рамки моногорода. Среди проблем – медленные темпы строительства жилья, неразвитость социальной инфраструктуры, нехватка школ, детских садов и досуговых учреждений.

Комфортная жизнь – пока только в планах, что, конечно же, отражается на ценах на недвижимость. По словам представителя одного из местных агентств по недвижимос­ти Алмаза Исенова, реальное изменение стоимости квадратных метров в Жезказгане и Сатпаеве началось еще до административно-территориальных перемен, в 2021 году. Толчком к подорожанию квартир, причем по всей респуб­лике, послужило разрешение на использование излишков накопленных пенсионных средств на счетах казахстанцев (свыше порога дос­таточности) на покупку жилья или погашение долгов по ипотеке.

– Тогда квартиры в Жезказгане и Сатпаеве подорожали сразу на 50–60 процентов, – отметил риэлтор. – При этом присвоение региону статуса области дало прибавку к стоимости недвижимости лишь на 15–20 процентов. К примеру, купить однокомнатную квартиру до 2022 года можно было за семь-восемь миллионов. В настоящее время полуторка обойдется в среднем до десяти миллионов тенге.

Короче, стоимость недвижимос­ти росла и, наверное, будет расти, и не только в Улытау. Этот факт подтверждается данными Бюро национальной статистики. Что касается основы жилого фонда и вторичного рынка жилья Жезказгана и Сатпаева, то его составляют многоквартирные дома еще советской постройки. Темпы же и масштабы строительства новых жилых домов не так высоки, как того хотелось бы.

По данным акимата области Улытау, в 2021 году в регионе было введено в эксплуатацию 63 тыс. кв. м жилья. К 2025-му этот показатель достиг 111 тыс. «квадратов».

Часть жилья в новостройках предназначена для продажи по льготным госпрограммам ипотечного кредитования. В агентстве недвижимости подчеркивают значительную роль в стимулировании спроса на покупку недвижимости льготных жилищных кредитов.

– Ипотека – один из лучших инструментов продаж, так как она делает приобретение жилья более доступным для широких слоев населения, – считает Алмаз Исенов. – Наибольшим спросом пользуются программы Отбасы банка и ряда банков второго уровня. И если цены на жилье не сильно поднялись, то вот рынок жилья заметно изменился: сейчас последнее слово – не за продавцом, а за покупателем.

Что интересно, «хитом» продаж в Жезказгане и Сатпаеве риэлторы называют одно- и двухкомнатные квартиры, больше всего жилья продается в областном центре.

Географическое положение двух городов, их экономический профиль тоже влияют на специфику рынка недвижимости. Экономическая стабильность региона и покупательная способность напрямую зависят от горнодобываю­щей дея­тельности корпорации «Казах­мыс» – одного из крупнейших производителей меди в мире. Ее предприятия, сосредоточенные в Жезказгане и Сатпаеве, обеспечивают стабильную занятость для значительной части населения, что отражается на покупательной способности и уровне спроса на жилую недвижимость.

По данным Алмаза Исенова, чаще всего жилье в регионе покупают молодые семьи, специалисты производственных предприятий «Казахмыса», а также работники бюджетной сферы, которые пользуются льготными программами ипотечного кредитования.

И все же 2021 год запомнится риэлторам не только всплеском цен и спросом на жилье, вызванных притоком на рынок недвижимости излишков пенсионных сбережений, но и активизацией собственно строительства жилья и дальнейшим совершенствованием механизмов ипотечного кредитования. Зато минувший 2025-й и нынешний 2026-й стали, по мнению Алмаза Исенова, периодом снижения числа сделок по купле-продаже квартир, причем относительная стагнация отмечается по всей республике.

Пока сложно предугадать, как будет развиваться ситуация. Разу­меется, цены на жилье в новостройках не только не упадут, но и будут расти. Что же касается вторичного рынка в отдельно взятом Жезказгане, то прогнозируется небольшое снижение стоимости жилья. Тем более что в Жезказгане и Сатпаеве есть многоэтажные жилые дома, которые в силу возраста, малокомфортности или своего технического состояния не подпадают под условия ипотечного кредитования, и это обстоятельство точно не лучшим образом повлияет на цену жилого «квадрата».