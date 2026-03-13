Вернуться, чтобы изменить жизнь к лучшему

Статьи,Время местное
70
Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

Иногда большие перемены начинаются не с громких обещаний, а с тихого внутреннего решения. Вернуться туда, где ты сделал первые шаги, где знаешь каждый поворот улицы и каждое дерево у дороги. И это не просто смена работы. Это выбор ответственности. А еще возвращение долга перед людьми и местом, которое сформировало тебя.

Фото акимата СКО

Уроженец села Станового Айдын Гасанов в сентябре 2024 года вернулся в родной Воскресеновский сельский округ Мамлютского района Северо-Казахстанской области, чтобы принять участие в выборах акима. Вернулся не как гость, а как человек, который отлично понимал, что малая родина – не просто точка на карте, а пространство памяти, характера и долга. В округе три села: Воскресеновка, Искра и Становое. Здесь живут 1 076 человек. Для кого-то это обыкновенная статистическая цифра, а для местных жителей – это добрые соседи, бывшие одноклассники, дорогие родственники и просто знакомые лица.

На заседании акимата Северо-Казахстанской области Айдын Гасанов выступил с докладом. Перед высоким собранием предстал спокойный и уверенный человек, который вернулся домой не из ностальгии, а по убеждению. Аким Воскресеновского сельского округа Мамлютского района Айдын Гасанов рассказал о том, как буквально за один год в трех селах появились вода в каж­дом доме, свет на всех улицах и теп­ло в Доме культуры, где семь лет пустовал спортивный зал.

Быть акимом там, где тебя знают с детства, значит работать без дистанции. Люди не только спрашивают – они смотрят тебе в глаза. И потому любые решения здесь всегда личные, а каждый проект – шаг к улучшению жизни соседей.

В ноябре 2025 года Айдын Гасанов был на Форуме акимов сельских округов с участием Президента Касым-Жомарта Токаева. Там были обозначены такие ключевые ориентиры, как качество жизни на селе, модернизация инфраструктуры, развитие предпринимательства, прозрачность работы акиматов. В Воскресеновском округе эти ориентиры превратились в бетон, трубы, котельные, кабели связи, скверы и детские площадки.

Капитальный ремонт Дома культуры в Воскресеновке стал одним из самых заметных проек­тов 2025 года. На него было направлено 245 млн тенге. Обновили электроснабжение, фасад, полы, стены, окна, оборудовали современные санитарные узлы. Самым важным стало полное обновление системы отопления. Семь лет спортивный зал стоял холодным, и детские голоса звучали здесь тише, чем могли бы. Но сегодня в нем снова проходят тренировки по вольной борьбе, футзалу и волейболу, а вечером зал открыт для всех желающих.

В обновленном здании работают творческие коллективы: вокально-инструментальный ансамбль «ДИВА», группы «Дружба» и «Арай», народный ансамбль «Сударушка», драматический театр «Притяжение», детские коллективы «Росинка», «Вдохновение», «Забава», шахматный клуб «Ферзь», клуб «Тоғызқұмалақ» и другие объединения. Для безопасности дополнительно установлена блок-модульная котельная стоимостью 25 млн тенге. В селе Становом появилась воркаут-площадка за 2 млн тенге – простой, но тоже важный шаг к тому, чтобы спорт стал частью повседневной жизни.

Строительство новой системы водоснабжения в Воскресеновке обошлось в 834 млн тенге. Вода подведена к каждому дому. Установлена новая водонапорная башня объемом 100 кубометров взамен аварийной, на это потребовалось еще 27 млн тенге инвестиций.

По линии Министерства водных ресурсов и ирригации продолжается строительство насос­ных станций в Воскресеновке (ТОО «Даникер»), Искре и Становом (ТОО «Сапа Құрылыс»), завершение работ запланировано на 2026 год.

В Искре централизованного водоснабжения ранее не было, жители пользовались скважинами. В 2025 году было завершено строи­тельство разводящих сетей на сумму 141 млн тенге, выделенных из специального государственного фонда. Теперь и здесь вода подведена к каждому дому. Все населенные пункты округа обеспечены уличным освещением на 100%.

В Воскресеновке благоустроен сквер, здесь установлены лавочки и урны. На территории округа нет несанкционированных свалок. Кажется, мелочи. Но именно из таких мелочей складывается ощущение дома. Когда улица чистая. Когда свет горит. Когда в центре села звучит музыка.

Развитие касается и цифровой инфраструктуры. В рамках национального проекта «Доступный Интернет» предусмотрено строительство 50-метровой антенно-мачтовой конструкции в Становом стоимостью 148,2 млн тенге. Она обеспечит устойчивую связь на автомобильных дорогах республиканского и областного значения. В 2025-м в Становом подключен Интернет с использованием спутниковых технологий компании OneWeb. До конца 2026 года планируется прокладка волоконно-оптической линии в Воскресеновке и Искре.

Выступая на заседании акимата Северо-Казахстанской области, Айдын Гасанов поблагодарил руководство страны и региона за поддержку и подчеркнул, что работа будет продолжена.

Вернуться в родное село – это не шаг назад. Это значит быть среди своих, слышать вопросы соседей и видеть результаты своей работы не в отчетных таб­лицах, а в теплом зале, в чистой воде и на освещенной улице.

#СКО #аким #Айдын Гасанов

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]