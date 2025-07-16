Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов провел встречу с губернатором префектуры Хирошима Хидехико Юзаки. Они обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия, включая торгово-экономическое сотрудничество, а также гуманитарные инициативы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК

В ходе встречи рассмотрены перспективы дальнейшего укрепления связей между префектурой Хирошима и областью Абай. Подчеркнута важность продолжения инициативы «Хирошима – Семей», а также обмена знаниями в рамках международного движения Mayors for Peace. Выражена готовность к дальнейшему взаимодействию в рамках предстоящей Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Губернатор префектуры Хирошима подчеркнул важность сотрудничества Японии и Казахстана в вопросах нераспространения ядерного оружия.

«Мы высоко ценим поддержку Казахстана на международной арене. Одна из целей нашего визита – укрепление дружбы. Мы в Хирошиме верим, что у нас есть важная миссия – работать в направлении освобождения мира от ядерного оружия. Казахстан является членом движения ядерного нераспространения в Центральной Азии», – сказал Хидехико Юзаки.

«Казахстан нацелен на углубление сотрудничества с Японией по таким направлениям, как медицинская и социальная поддержка пострадавших от радиации, а также разработка и внедрение технологий в области радиационной медицины. Выражаем благодарность Правительству Японии за намерение предоставить грант для борьбы с последствиями ядерных испытаний в Семей. Уверены, что данная инициатива окажет устойчивое долгосрочное влияние на повышение качества медицинской помощи», – отметил Олжас Бектенов.

По итогам 2024 года товарооборот между Казахстаном и Японией составил $1,8 млрд. Более 60 японских компаний успешно оперируют в Казахстане. За последние 20 лет японский бизнес вложил в экономику РК инвестиции на сумму порядка $8,3 млрд. Реализованы крупные проекты с компаниями Toyota, Hitachi, Marubeni и другими.