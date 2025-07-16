Перспективы сотрудничества обсудил Бектенов с губернатором префектуры Хирошима

168

Казахстан придает большое значение развитию расширенного Стратегического партнерства с Японией. В этом направлении Правительство РК последовательно реализует задачи, обозначенные Президентом Касым-Жомартом Токаевым

Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов провел встречу с губернатором префектуры Хирошима Хидехико Юзаки. Они обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия, включая торгово-экономическое сотрудничество, а также гуманитарные инициативы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК

В ходе встречи рассмотрены перспективы дальнейшего укрепления связей между префектурой Хирошима и областью Абай. Подчеркнута важность продолжения инициативы «Хирошима – Семей», а также обмена знаниями в рамках международного движения Mayors for Peace. Выражена готовность к дальнейшему взаимодействию в рамках предстоящей Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Губернатор префектуры Хирошима подчеркнул важность сотрудничества Японии и Казахстана в вопросах нераспространения ядерного оружия.

«Мы высоко ценим поддержку Казахстана на международной арене. Одна из целей нашего визита – укрепление дружбы. Мы в Хирошиме верим, что у нас есть важная миссия – работать в направлении освобождения мира от ядерного оружия. Казахстан является членом движения ядерного нераспространения в Центральной Азии», – сказал Хидехико Юзаки.

«Казахстан нацелен на углубление сотрудничества с Японией по таким направлениям, как медицинская и социальная поддержка пострадавших от радиации, а также разработка и внедрение технологий в области радиационной медицины. Выражаем благодарность Правительству Японии за намерение предоставить грант для борьбы с последствиями ядерных испытаний в Семей. Уверены, что данная инициатива окажет устойчивое долгосрочное влияние на повышение качества медицинской помощи», – отметил Олжас Бектенов.

По итогам 2024 года товарооборот между Казахстаном и Японией составил $1,8 млрд. Более 60 японских компаний успешно оперируют в Казахстане. За последние 20 лет японский бизнес вложил в экономику РК инвестиции на сумму порядка $8,3 млрд. Реализованы крупные проекты с компаниями Toyota, Hitachi, Marubeni и другими.

#сотрудничество #Япония #Хирошима

Популярное

Все
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан          по вопросам введения его в действие
Создание самостоятельных кассационных судов: на чем сосредоточится Верховный суд?
Чтобы город стал красивее и ярче
В Казахстане зафиксирован рекордный рост ВВП – 6,2%
Нелегальный алкоголь на сотни миллионов
Износ оказался отнюдь не критичным
ШОС: подчеркнута приверженность развитию диалога
Алмагуль Батталиева: Благодарю за поддержку!
Без воды, дорог и с проводами на земле
Не обивая пороги инстанций
На финишной прямой
Чтобы кошка вернулась домой
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, предпринимательства и деятельности экспортно-кредитного агентства
Один хозяин – порядка больше
В очередь к водовозу
Когда в ответе за две жизни
Распоряжения Главы государства об освобождении от должности
Одна команда – одна победа
Оживает войлок в руках мастериц
Честь превыше всего
В Караганде подорожает проезд в автобусе
Глава государства ознакомился с деятельностью первой очереди ТЭЦ-3 Астаны
Сильная жара накроет Казахстан
Развитие цифровых сервисов обсудил Бектенов с гендиректором «Яндекс Global»
На съезде профсоюзов в Астане утвердили Резолюцию в поддержку реформ Токаева
Более 40 человек эвакуировали при пожаре в Шымкенте
25-летнюю теннисистку из Индии застрелил ее отец
Испанский бизнес проявляет интерес к туризму и геологоразведке в Казахстане
Президент Международного аэропорта Алматы Гокер Косе провёл встречу с главой ICAO Сальваторе Шаккитано
Подростки сожгли детскую площадку в Жезказгане
Депутаты ознакомились с работой завода по производству топлива для АЭС
Токаев поздравил Президента Монголии с праздником Наадам
Касым-Жомарт Токаев принял участие в запуске суперкомпьютера
Вместо хаджа: аксакал из Павлодара отдал свои накопления особенным детям
Угледобывающая компания «Богатырь Комир» занизила КПН на 777 млн тенге
Протокол о сотрудничестве в туризме между странами ШОС подписали в Китае
Сегодня в Казахстане отмечается День работников водного хозяйства
После каждого казахстанца образуется около 15 кг пластика ежегодно
Землю на 100 млн тенге вернули в госсобственность в области Жетісу
Объявлен бой наркокурьерам
День столицы: сколько дней отдохнут казахстанцы в начале июля
Алматинцев предупредили о неспокойной ночи
Закон Республики Казахстан
Развитие химической отрасли в Жамбылской области набирает темпы
В Павлодаре выявлены грубые нарушения в работе филиала Национального центра экспертизы
Главе государства показали пассажирский вагон казахстанского производства
В Актобе построен новый завод по производству агрохимикатов
В Улгили выпускают стекло жамбылской закалки
День полиции отмечают сегодня в Казахстане
На краю пропасти: как остановить человека от последнего шага
Три молочно-товарные фермы построили в Костанайской области за год
Очередной циклон надвигается на Казахстан
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Из Рабочего поселка – в Париж
Первого бесплатного юридического помощника на базе ИИ запустили в Казахстане
Действенная система защиты прав и безопасности женщин и детей
Президент подписал закон об амнистии к 30-летию Конституции РК
Совбез ООН собрался на экстренное заседание
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правоохранительной службы, жилищного обеспечения и социальной защиты сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов, органов гражданской защиты и военнослужащих, а также исключения излишней законодательной регламентации в сфере деятельности органов внутренних дел
Очередной циклон с дождями и грозами надвигается на Казахстан

Читайте также

Нацбанк Казахстана и Банк Кореи будут обмениваться экспертн…
Казахстан и Иордания обсудили вопросы экспорта мяса и живог…
ШОС: подчеркнута приверженность развитию диалога
Казахстан представил свою продукцию на крупнейшей зерновой …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]