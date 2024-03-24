Первая белорусская космонавтка полетела в космос из Байконура

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На борту с ней американская астронавтка и российский космонавт, передает Kazpravda.kz

Фото: Роскосмос

С космодрома Байконур в 17.36.10 по времени Астаны стартовал пилотируемый корабль «Союз МС-25» с экипажем на Международную космическую станцию, сообщает Роскосмос.

Двумя сутками ранее намеченный на 21 марта старт «Союза» был отменен автоматикой из-за проблем с электроэнергией в химических источниках питания.

Корабль «Союз» доставит на МКС по штатной двухсуточной схеме международный экипаж в составе россиянина Олега Новицкого, первой космонавтки Республики Беларусь Марины Василевской и американской астронавтки Трейси Дайсон.

Стыковка корабля «Союз МС-25» к стыковочному узлу российского модуля «Причал» намечена на 25 марта.

Экипаж «Казбека» (позывной командира корабля «Союз МС-25») в составе Олега Новицкого и Марины Василевской проведет на станции около двух недель и вернется на Землю в начале апреля вместе с американкой Лорал О'Хара. Американка Трейси Дайсон будет работать на МКС до сентября 2024 года.

#космос #Байконур #Белоруссия

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