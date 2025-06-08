Это событие ознаменовало официальный старт работы нового кардиохирургического отделения, открытие которого имеет стратегическое значение для всей республики, передает Kazpravda.kz

Фото: Минздрав РК

Кардиохирургическая патология занимает одно из ведущих мест в структуре смертности и инвалидности населения Казахстана. Сердечно-сосудистые заболевания, включая ишемическую болезнь сердца, пороки клапанов, инфекционные эндокардиты и аневризмы аорты, требуют своевременного и высокотехнологичного подхода в лечении.

Теперь здесь жители столицы и пациенты с других регионов страны смогут получать высокотехнологичную специализированную плановую и экстренную кардиохирургическую помощь при острых и хронических формах ишемической болезни сердца, включая выполнение аортокоронарного шунтирования, проведение реконструктивных и протезирующих операций при врождённых и приобретённых пороках клапанного аппарата сердца, лечение инфекционного эндокардита с применением современных методов хирургической санации и замены клапанов и другие виды вмешательств.

В Астане, как в столичном мегаполисе с постоянно растущим населением, имеется высокая потребность в наличии современного кардиохирургического центра, способного оказывать помощь не только жителям города, но и экстренно принимать пациентов со всей республики, особенно при неотложных состояниях.

На сегодняшний день существующие мощности республиканских специализированных центров перегружены, что может приводить к задержке в оказании жизненно важной помощи.

В результате открытия кардиохирургического отделения ожидается снижение смертности от осложненных форм ИБС и острого коронарного синдрома за счет своевременного выполнения АКШ, улучшение качества жизни пациентов с клапанными пороками сердца, снижение летальности при инфекционном эндокардите за счет внедрения протоколов быстрой диагностики и раннего хирургического лечения.