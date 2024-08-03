Первое заседание Казахстанско-Узбекистанского экспертного совета прошло в Астане
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Лилия Сыздыкова
Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте Казахстана и Институт стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Узбекистана создают новую диалоговую платформу – Казахстанско-Узбекистанский экспертный совет. Эта площадка, работу которой стороны намерены сделать регулярной и системной, призвана усилить экспертное сопровождение развития двустороннего сотрудничества и внутрирегионального взаимодействия.