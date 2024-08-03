Первое заседание Казахстанско-Узбекистанского экспертного совета прошло в Астане

Первое заседание совета прошло в Астане в преддверии визита Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Казахстан и 6-й Консультативной встречи глав государств Центральной Азии.

– Президенты Казахстана и Узбекистана подписали в декабре 2022 года Договор о союзничес­ких отношениях. Экспертный совет призван помочь руководству наших стран в определении их будущего. Какими будут отношения Казахстана и Узбекистана через 5, 10, 50 лет? Что граждане двух стран получат от этого? Что подразумевается под союзническими отношениями? Как отношения наших стран пов­лияют на интеграцию региона Центральной Азии? – уточнил цели и задачи экспертсовета директор КИСИ при Президенте РК Еркин Тукумов.

Отдельно он обратил внимание на важность развития научного взаимодействия, проведения совместных исследований, социологических замеров.

– К сожалению, мы до сих пор не проводим совместных больших исследований молодежи наших стран. При этом нам надо понимать настроение наших граждан: куда мы движемся, как должны выстраивать общую политику в сфере идентичности? Считаю, мы имеем большой задел в проведении совместных фундаментальных исследований, – отметил Еркин Тукумов.

Директор КИСИ предложил на заседания экспертного совета выносить конкретные вопросы двустороннего и регионального сотрудничества и вырабатывать по итогам обсуждений рекомендации для правительств двух стран.

Директор Института стратегических и межрегиональных исследований при Президенте РУ (ИСМИ) Элдор Арипов также отметил, что диалог между экспертными сообществами Узбекистана и Казахстана носит регулярный и системный характер.

– Мы возлагаем большие надеж­ды на эту площадку. КИСИ с казахстанской стороны и ИСМИ с узбекской – это две головные структуры, которые способны организовать диалог по важным направлениям двустороннего сот­рудничества и сделать встречи предметными и содержательными, – подчеркнул Элдор Арипов.

Результаты работы эксперт­ного совета послужат важной основой для дальнейшего углуб­ления сотрудничества между Казахстаном и Узбекистаном, а также для укрепления регио­нальной интеграции в Центральной Азии.