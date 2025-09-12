Первому капитану футбольной сборной суверенного Казахстана исполняется 60

Алим Анапьянов

Аскар Кожабергенов относится к той плеяде футболистов, которые поиграли и в советское время, и были в числе тех, кто осваивал «целину» в первые годы независимости. В его биографии были такие клубы, как алматинские «Кайрат», СКИФ, «Достык», талдыкорганский «Жетысу», «Хальмут 07» (Германия), карагандинский «Шахтер», опять «Кайрат». Спортивную же карьеру он завершил в 1999 году. Ему было только 34 года, он чувствовал, что может еще поиграть, но все же решил повесить бутсы на гвоздь. Лучше уйти в расцвете сил, чем потом играть по пять минут, ждать и унижаться.

Первый матч

А в футбол он попал, можно сказать, случайно. Папа Аскара – Сейдахмет (он жив и здоров, ему 86 лет – Прим. Авт.), большой поклонник игры № 1, как болельщик был предан московскому «Спартаку». И когда Аскар окончил восемь классов, он привез его в алма-атинский интернат № 6 на просмотр. Потом не раз, вспоминая это, Сейдахмет-ага отмечал, что какой-то внутренний голос твердил: из пацана может получиться хороший спортсмен. Он увидел в сыне задатки футболиста. Прельщала настойчивость паренька, техничес­кий арсенал приемов, которыми Аскар владел, работая с мячом. В аульных футбольных баталиях земляки не раз подмечали это и говорили: «Сейдахмет, твой Аскар, пожалуй, лучший среди пацанов в футболе». Это, наверное, и стало главным в решении повезти мальчика на просмотр в Алма-Ату.

– Я прошел отбор и стал учиться в интернате, – вспоминает Аскар Кожабергенов. – Мне очень понравились занятия, которые проводили бывший кайратовец Александр Николаевич Жуйков и Талгат Альмуханбетович Нурмуханбетов. В конце 10-го класса, а это было в 1982 году, меня отправили на кайратовскую базу на Каблукова. Талгат Альмуханбетович сказал: «Найдешь там тренера Сеильду Байшакова и доложишь, что приехал по их просьбе».

Легенда казахстанского футбола встретил меня с улыбкой. Раньше я его только по телевизору видел. Он для меня словно футбольный бог. Даже не верится. Спокойно объяснил, зачем я тут, а потом в свою комнату привел и сказал: «Отдыхай. Вечером за дубль «Кайрата» будешь играть…»

В тот день резервисты «Кайрата» на базе принимали сверстников из украинского «Днепра». Кожабергенов вышел на поле в конце второго тайма. Смутно помнит, что делал на поле. Но когда принял мяч, было ощущение того, что прикоснулся к чему-то волшебному. И это ощущение живет в душе ветерана до сих пор. Даже когда проходит мимо играющих детей, гул мяча заставляет оборачиваться. Сердце словно замирает...

После игры его поздравили с дебютом. Сам Беца (Йожеф Йожефович – Прим. Авт.), тогдашний главный тренер «Кайрата», руку пожал. Значит, отыграл неплохо. Весь тот сезон он выступал за дубль легендарной команды. Вместе с ним играли его сверстники Эдуард Сон и Олег Додонов, которые, как и Аскар, стали студентами Института физической культуры.

С легкой руки Каретникова

Следующий сезон «Кайрат» проведет в первой лиге советского футбола. И места в основе (дублирующего состава в этом дивизионе нет) Аскару не найдется, хотя тот же Эдуард Сон, Фанас Салимов, Аскар Кушек­баев и Иван Азовский останутся в главной команде. Кожабергенов отправится в СКИФ, который выступал в классе «Б». Была тогда в Алма-Ате такая команда. Тренировал этот коллектив один из мэтров казахстанского футбола – Борис Львович Каретников.

– Он-то и поменял мое амплуа, – рассказывает Кожабергенов. – До этого играл правого хавбека, а тут тренер ставит меня в центр обороны.

Дальновидность Бориса Львовича сыграет положительную роль. Не раз стоппер, или как называли тогда – последний защитник, будет признаваться лучшим. На него обратят внимания и тренеры клубов рангом выше. Но призовут его в команду мастеров через несколько лет, когда Аскар пройдет службу в рядах армии. Попадет он в Германию, в контингент ограниченных войск СССР.

– Вот если суждено человеку стать футболистом, – говорит Аскар Кожабергенов, – то он им станет. – Так случилось, что я даже в Германии играл в футбол за какую-то деревенскую команду. И это пригодилось в дальнейшем, ведь поддерживал так свою физическую форму. После дембеля снова позвали в «Кайрат». Затем был «Шахтер». Через три года я вернулся в Алма-Ату. Плодотворным оказался сезон 1991 года, когда я за «Кайрат» провел 40 матчей. Правда, началась тренерская чехарда. Сначала был Каминский, затем Байсеитов с Бердыевым, Стукалов. И комфортно было с Курбаном Бикиевичем Бердыевым. Он уже тогда строил свои занятия интересно. Все мы охотно слушали и выполняли, что требовали Байсеитов с Бердыевым.

Последний чемпионат Союза в Первой лиге оказался трудным для казахстанской команды. Но Аскар Кожабергенов был в чис­ле лучших футболистов. Он не только отлично отрабатывал на своей позиции, но и вел в атаку своих партнеров. Забитые им пять голов говорят о бойцовском духе Кожабергенова. Два прицельных удара он нанес в ворота «Котайка» (Абовян). Один мяч забил со штрафного удара, второй провел с пенальти.

– Душили нас тогда судьи, – вспоминает Аскар. – Но не дать пенальти они не могли. Открыто завалили в своей штрафной площади Юру Найдовского, которого вынесли с поля на носилках. Я и пробил в «девятку». Еще один гол провел Владимир Нидергаус, дебютировавший за «Кайрат». Мы выиграли – 3:1.

Самым памятным для Аскара Кожабергенова, конечно же, является гол, который он забил в ворота «Нефтяника» (Фергана) в день своего дня рождения на цент­ральном стадионе Алматы. Тогда «Кайрат» выиграл – 4:1. Он едва не забил и первый гол в чемпионате уже суверенного Казахстана (1992 г.). В игре против «Актобе» капитан и штатный пенальтист «Кайрата» Кожабергенов неудачно исполнит одиннадцатиметровый удар. Но его команда все же выиграет – 3:1. И в историю суверенной республики его партнер Владимир Нидергаус войдет как автор первого гола первого чемпионата. Но зато талдыкорганский парень станет первым капитаном нацио­нальной сборной Казахстана.

«Дружба» – понятие тонкое

Спортивная игровая карьера Аскара Кожабергенова длилась вплоть до 1999 года. Он уходил в «Достык» (была такая команда в Алматы в начале 90-х годов прошлого столетия), уезжал в Германию, где вместе с Вахой Масудовым, Дмитрием Огаем, Сергеем Климовым и Сер­геем Пасько играли за немецкий «Хальмут 07». Затем выступал за «Актобе», но последние четыре года опять провел в «Кайрате». Наверное, так было угодно судьбе. В общей сложности в этой команде он провел восемь лет.

В целом он не относится к тем футболистам, которые со всеми соглашаются либо из мухи делают слона. За это его уважали и уважают. До сих пор со всеми у него отношения ровные. Ни разу не слышал, чтобы кто-то ругал Аскара. В людях ценит порядочность и трудолюбие. Своими друзьями по жизни считает нескольких человек. В их числе и Дмитрий Огай. На вопрос: «Почему он?» Кожабергенов ответит просто: «Дружба – понятие тонкое». Эта фраза понятна всем, но философия ее гораздо глубже. Человек всегда выбирает друга по велению сердца.

