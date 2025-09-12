Первому капитану футбольной сборной суверенного Казахстана исполняется 60
Алим Анапьянов
Аскар Кожабергенов относится к той плеяде футболистов, которые поиграли и в советское время, и были в числе тех, кто осваивал «целину» в первые годы независимости. В его биографии были такие клубы, как алматинские «Кайрат», СКИФ, «Достык», талдыкорганский «Жетысу», «Хальмут 07» (Германия), карагандинский «Шахтер», опять «Кайрат». Спортивную же карьеру он завершил в 1999 году. Ему было только 34 года, он чувствовал, что может еще поиграть, но все же решил повесить бутсы на гвоздь. Лучше уйти в расцвете сил, чем потом играть по пять минут, ждать и унижаться.