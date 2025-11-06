Фото: пресс-служба МСХ РК

Национальный зерновой оператор Казахстана направил первую партию продовольственной пшеницы в Армению, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минсельхоз

По данным министерства, поставка стала возможной впервые за 30 лет благодаря договоренностям между главами государств Казахстана и Азербайджана, позволившим возобновить транзит через территорию Азербайджана.

О снятии всех ограничений на транзит грузов в направлении Еревана было объявлено на встрече Президентов Касым-Жомарта Токаева и Ильхама Алиева 21 октября 2025 года в Астане. В знак поддержки мирных договоренностей между Азербайджаном и Арменией Казахстан направил пилотную партию продовольственного зерна по новому железнодорожному маршруту.

Сегодня состав из 15 вагонов пересек азербайджанскую границу, и уже через несколько дней казахстанская пшеница прибудет на станцию Даларик (Армения).

В рамках рабочей поездки в Баку руководство Продкорпорации провело встречу с представителями Посольства Казахстана в Азербайджане. Стороны совместно контролируют прохождение транзитного груза и его доставку армянским партнерам.

По словам председателя правления АО «НК «Продкорпорация» Асылхана Джувашева, открытие нового транзитного маршрута имеет важное значение не только для расширения экспортной географии казахстанского зерна, но и для развития логистических связей между странами Закавказья и укрепления торгово-экономического сотрудничества.