Казахстанские ученые запатентовали биодобавку для племенных быков

Дана Аменова
специальный корреспондент

Результаты исследования опубликованы в международных научных журналах уровня Q1–Q3

Фото: МСХ РК

Ученые АО «Республиканский центр по племенному животноводству «Асыл түлік» успешно завершили научное исследование по применению натуральной биодобавки на основе трутневого гомогената для повышения качества биоматериала и воспроизводительной способности быков-производителей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минсельхоз

На изобретение получен патент, а результаты исследования опубликованы в международных научных журналах уровня Q1–Q3.

В ходе научной работы специалисты изучили его влияние на репродуктивные показатели племенных быков. Результаты подтвердили высокую эффективность разработки: качество и эффективность использования биоматериала удалось повысить на 30%, а воспроизводительную способность животных — на 10%.

Как отмечают в МСХ, полученная биодобавка «гранулированный гомогенат» полностью состоит из природных компонентов и является экологически чистым продуктом, что делает её перспективным решением для современного животноводства.

Разработка имеет не только научную, но и практическую ценность для отрасли. Ее применение будет способствовать повышению эффективности племенной работы, улучшению генетического потенциала сельскохозяйственных животных, а значит укреплению продовольственной безопасности страны.

Ученые отмечают, что биодобавка обладает высоким коммерческим потенциалом и может производиться совместно с отечественными товаропроизводителями в рамках соглашений о внедрении технологии.

Публикации результатов исследования в международных журналах уровней Q1–Q3 подтверждают высокий уровень казахстанской научной школы и признание проекта международным научным сообществом.

