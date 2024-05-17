Первый казахстанско-китайский зерновой форум пройдет в Китае

Фото: пресс-служба правительства РК

Вице-премьер Казахстана Серик Жумангарин и заместитель премьера Госсовета КНР Лю Гочжун на двусторонней встрече в Астане обсудили широкий спектр вопросов для интенсификации сотрудничества, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

Основной блок вопросов касался сельского хозяйства. Стороны отметили значительные шаги на пути к безбарьерной торговле. В первую очередь, это снятие в феврале 2024 года ограничений по ящуру в отношении экспорта мясной продукции из юго-восточных регионов Казахстана в Китай. Это позволило Казахстану возобновить экспорт высококачественной животноводческой продукции в КНР.

«Приглашаем китайских бизнесменов организовать совместные проекты в Казахстане по производству и глубокой переработке сельхозпродукции, в том числе на принципах производственной кооперации. Мы готовы экспортировать зерновые и масличные культуры, мясную, птицеводческую, молочную и рыбную продукции, мед, корма и другие виды продовольствия», — обратился Серик Жумангарин к делегации КНР.

Одной из основных поставляемых культур Казахстана в Китай является пшеница. В 2023 году экспорт пшеницы в Китай составил 592 тыс. тонн, за первый квартал 2024 года – уже 220 тыс. тонн. Кроме того, за последние 5 лет экспорт растениеводческой продукции из Казахстана в Китай увеличился в 4,6 раза, с 750 тыс. тонн в 2019 году до 3,5 млн тонн в 2023 году.

Значительным шагом на пути укрепления сотрудничества в поставках зерновых станет первый казахстанско-китайский зерновой форум, который состоится в июне 2024 года в СУАР, КНР. В нем примут участие представители казахстанского и китайского бизнеса, государственных органов и госкомпаний двух стран, участвующих в регулировании экспорта/импорта зерна и продуктов его переработки.

На встрече казахстанская сторона обратилась к китайской с предложением создать совместный подкомитет по сотрудничеству в сфере сельского хозяйства. Это позволит более эффективно реализовывать потенциал взаимодействия двух стран в сфере агропромышленного комплекса. Также в целях обеспечения эффективности работы подкомитета предложено создать совместную рабочую группу из числа сотрудников министерств сельского хозяйства и транспорта Казахстана, КТЖ, Главного таможенного управления КНР и Администрации железных дорог Китая, которая будет оперативно и последовательно решать возникающие вопросы.

Также во время встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере транспорта и логистики, электронной коммерции, водосбережения, культурно-гуманитарных взаимоотношений и другие.