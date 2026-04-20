Первый в мире коммерческий вертипорт открылся в ОАЭ

Четырехуровневый комплекс площадью около 3100 квадратных метров рассчитан на обслуживание до 170 тысяч пассажиров и оборудован двумя посадочными площадками

Фото: © Joby Aviation

В Дубае появился первый в мире коммерческий вертипорт, предназначенный для аэротакси. Его построили на территории Международного аэропорта Дубая, и объект уже полностью готов к приему электрических аппаратов вертикального взлета и посадки (eVTOL), передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science.

Ожидается, что он станет важнейшим элементом новой городской транспортной сети.

За развитие и управление инфраструктурой отвечает Skyports Infrastructure, а сами перевозки будет выполнять американская компания Joby Aviation, получившая эксклюзивные права на работу в Дубае сроком на шесть лет. Вертипорт оснащен системой быстрой зарядки GEACS, созданной Joby, и может одновременно принимать не только аэротакси, но и традиционные вертолеты - в рамках согласованной с авиационными властями гибридной модели эксплуатации.

Компания Joby уже провела пилотируемые испытания в регионе и продолжает процесс сертификации своей техники. При этом развитие инфраструктуры не ограничивается аэропортом: новые площадки планируют открыть в районах Dubai Marina, возле Dubai Mall и на Palm Jumeirah, формируя полноценную сеть для воздушных перевозок внутри города.

Запуск коммерческих рейсов намечен на конец 2026 года. Если проект реализуют в срок, Дубай станет первым мегаполисом с регулярным использованием аэротакси в городской среде. Наследный принц эмирата уже назвал эту инициативу важным шагом в развитии транспорта будущего.