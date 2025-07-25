Иса Байзаков – выдающийся акын-импровизатор, музыкант, поэт, собиратель фольклора, один из основоположников казахского театрального искусства.

Он родился 3 октября 1900 года в селе Үлгілі Иртышского райо­на Павлодарской области. Рос в многодетной семье, в которой был восемнадцатым ребенком, и с детства проявлял невероятные творческие способности: рано научился играть на домб­ре, при этом играл виртуозно и уже в 14 лет стал известен по всему Приир­тышью. Молодой акын всегда живо откликался на социальные проблемы, с приходом советской власти он связывал надежды на то, что его народ наконец обретет свободу. Иса Байзаков создавал избы-читальни, ставил первые спектакли и концерты на казахском языке, упорно занимался своим развитием.

В 1920-м им была написана и осенью 1921 года поставлена в ауле Кызылжар пьеса «Волостной», имевшая большой успех. В 1921-м Иса поступил на рабфак в Семипалатинске, где познакомился с Амре Кашаубаевым, и крепкая дружба связала их на всю жизнь. Они участвовали в спектаклях, концертах, а вместе с ними и знаменитая певица Майра Шамсутдинова.

Много творческих усилий Иса Байзаков направил на то, чтобы собрать и адаптировать около 40 казахских народных песен. В конце 20-х годов ряд переработанных Байзаковым текстов был записан собирателем казахского музыкального фольклора Александром Затаевичем и переложен на ноты («Көкем» и «Бике», «Маныш ханша», «Жар-Жар», «Танысу»), позднее они использовались композиторами при создании первых казахских опер. Известный музыковед Борис Ерзакович записал от Исы песни «Гәкку», «Алтай», «Кең сарай», «Бір бидай», «Қалқа», «Кербез сұлу». Песни акына создавались как в устной, так и в письменной форме и впервые были опубликованы в 1924 году.

В 1926-м Наркомпрос респуб­лики пригласил Ису Байзакова­ в Кзыл-Орду: ему совместно с Калибеком Куанышпаевым, Елубаем Умурзаковым, Капаном Бадыровым, Амре Кашаубаевым, Верой Лазаревой (Становой) было поручено создать Казахский государственный театр. В 1929 году почти вся труппа переезжает в новую столицу. В Алма-Ате Иса работает в драматическом театре, на основе которого в 1933-м организуется музыкальная студия, впоследствии – музыкальный театр. Именно Иса Байзаков исполнял роли главных героев в ранних пьесах Мухтара Ауэзова «Еңлiк – Кебек» и «Бәйбіше – тоқал».

Были в его жизни и темные полосы: из-за доносов НКВД семья вынуждена была покинуть столицу; тяжело отразилась на здоровье акына смерть любимой супруги Шарбану весной 1937 года…

После начала Великой Отечественной войны Иса Байзаков хотел уйти на фронт добровольцем, но из-за слабого здоровья медкомиссия оставила его в запасе. Все четыре года войны он выступал как певец-агитатор с концертами перед бойцами в тылу и на фронте, материально помогал многодетным семьям фронтовиков. В этот же период он плодотворно работал как композитор. Например, широкую популярность приобре­ли его речитативные песни «Желдiрме».

Иса Байзаков прожил короткую жизнь, всего 46 лет, но успел реа­лизоваться как поэт, писатель, драматург, актер и внести существенный вклад в возрождение, популяризацию и развитие казахской национальной культуры. Его поэмы «Акбопе», «Красавица Куралай», «В предгорьях Алтая», «Отчего радуется Алатау», «Сказки пастуха» и многие другие произведения вошли в золотой фонд казахской поэзии.

Праздничные мероприятия, которые пройдут на родине поэ­та 25 и 26 июля, предсказуемо соберут множество людей, почитающих личность и наследие Исы Байзакова. Приветственный адрес для павлодарцев прислал известный поэт, народный писатель Казахстана, Қазақстанның Еңбек Ері Олжас Сулейменов, подчеркнувший в своем обращении, что «сердцем рожденные поэтические строки Исы Байзакова навсегда остались в памяти благодарного казахского народа». Он также отметил, что литературные работы Исы Байзакова публиковались в Семее, Алматы, Москве и во многих зарубежных изданиях ХХ века, в том числе благодаря его достойным переводам произведений известных русских поэтов.

«Образ Исы Байзакова запечатлен в книгах и фильмах Шакена Айманова, Николая Анова, Ахата Жаксыбаева, в поэтических произведениях Касыма Аманжолова, Музафара Алимбаева, Хамита Ергалиева и Калижана Бекхожина, Мубарака Жаманбалинова, Гафу Каирбекова и многих других прекрасных поэтов Казахстана, а музыкальные записи его песен пополнили энциклопедии Александра Затаевича, Евгения Брусиловского, Бориса Ерзаковича и Ахмета Жубанова… Иса Байзаков за свою короткую жизнь был знаком и общался с Магжаном, Мухтаром Ауэзовым, Кажымуканом, Виктором Шкловским и Николаем Ановым, Григорием Рошалем, Канышем и Абикеем Сатпаевыми, Абдильдой Тажибаевым и Диханом Абилевым. Многие из них оставили свои святые воспоминания о поэтическом самородке казахской нации, незабвенном акыне Исе», – отмечает Олжас Сулейменов.

О жизненном пути и творческом наследии Исы Байзакова сегодня говорят в областном Доме дружбы, где проходит республиканская научно-практическая конференция «Сарыарқаның дүлділі» с участием родных поэ­та, творческой интеллигенции, педагогической общественности.

На малой родине Исы Байзакова, в Иртышском районе, гостей ждут в этноауле, который стал центром праздника. Сегодня здесь пройдет первый тур международного айтыса «Ертіс аясында» с участием акынов из Казахстана, Монголии и Кыргызстана и начнутся спортивные соревнования. Завтра в районном Доме культуры презентуют несколько книг, посвященных поэту, а затем на основной площадке юбилея разыграют призы в кокпаре, казакша курес и байге. Сам этноаул превратится в культурный центр с выставками ремесленников и художников. На главной сцене выступят артисты областной филармонии имени Исы Байзакова, звезды казахстанской эстрады и творческие коллективы из разных регионов страны.

26 июля организаторы торжеств готовы привезти 200 человек из Павлодара в этноаул. Всех желающих будут ждать на стоянке областной библиотеки им. С. Торайгырова, откуда в шесть утра автобусы отправятся в Иртышск.