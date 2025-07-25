Праздничные мероприятия в честь 125-летия выдающегося акына Исы Байзакова проходят в Павлодарском регионе
Иса Байзаков – выдающийся акын-импровизатор, музыкант, поэт, собиратель фольклора, один из основоположников казахского театрального искусства.
Он родился 3 октября 1900 года в селе Үлгілі Иртышского района Павлодарской области. Рос в многодетной семье, в которой был восемнадцатым ребенком, и с детства проявлял невероятные творческие способности: рано научился играть на домбре, при этом играл виртуозно и уже в 14 лет стал известен по всему Прииртышью. Молодой акын всегда живо откликался на социальные проблемы, с приходом советской власти он связывал надежды на то, что его народ наконец обретет свободу. Иса Байзаков создавал избы-читальни, ставил первые спектакли и концерты на казахском языке, упорно занимался своим развитием.