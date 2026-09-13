Ангар для двух воздушных судов МЧС построят в Актобе

Фото: МЧС

В Актобе планируют построить новый ангар для авиационного подразделения МЧС. Двухэтажное здание будет рассчитано на размещение двух воздушных судов, передает Kazpravda.kz.

Проект представили министру по чрезвычайным ситуациям РК Мурату Муханову и акиму Актюбинской области Асхату Шахарову во время посещения подразделения АО «Казавиаспас» в аэропорту имени Алии Молдагуловой.

Глава МЧС и аким области ознакомились с работой экипажей и готовностью авиационного подразделения к экстренным вылетам.

«Для строительства нового ангара уже выделен земельный участок. Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация, которую планируется завершить в четвертом квартале 2026 года», - сообщили в МЧС РК.

Новый ангар позволит проводить обслуживание воздушных судов и обеспечивать их постоянную готовность к вылетам. Проект реализуется в рамках программы развития 20 авиационных отрядов.

По данным ведомства, за восемь месяцев 2026 года авиация МЧС выполнила в Актюбинской области 65 вылетов. Большая часть из них была связана с оказанием экстренной помощи. В частности, 45 вылетов потребовались для медицинской эвакуации тяжелых пациентов. Экипажи также участвовали в поисково-спасательных операциях и обследовали с воздуха территории, где существовал риск паводков.