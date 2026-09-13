Президент Казахстана поздравил соотечественников с Днем семьи

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Касым-Жомарт Токаев подчеркнул роль семьи в сохранении национальных традиций и воспитании новых поколений

Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил соотечественников с Днем семьи, подчеркнув особую роль семейных ценностей в развитии общества, воспитании новых поколений и сохранении культурного кода народа, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства отметил, что семья является важнейшим институтом государства и ячейкой общества. Именно в ней формируются мировоззрение человека, его нравственные ориентиры и отношение к окружающему миру.

«Именно Семья, ее устои формируют идентичность нации. Именно в Семье закладывается основа мировоззрения гражданина, его моральные качества. Забота матерей помогает нам делать первые шаги в этом мире, наставления отцов служат путеводной нитью к достижению поставленных целей, а мудрость старшего поколения оберегает молодежь от невзгод на тернистой дороге жизни. Из поколения в поколение мы передаем национальные традиции и высокие нравственные идеалы, тем самым укрепляем культурный код и духовный стержень нашего народа», — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Особое внимание в поздравлении Президент уделил государственной защите семьи. Согласно вступившей в силу 1 июля этого года Конституции, брак и семья, материнство, отцовство и детство находятся под защитой государства.

Основной закон значительно усилил права детей, положение женщин и матерей в семьях. Впервые в Конституции закреплено положение о том, что брак - это добровольный и равноправный союз мужчины и женщины, зарегистрированный в соответствии с законом. В этом году также был учрежден институт Уполномоченного по правам семьи.

«Поддержка ответственного родительства, создание возможностей для полноценного развития подрастающего поколения подчинены главной цели: укреплению человеческого потенциала – ключевому фактору конкурентоспособности государства. Прежде всего, именно на уровне семей укореняется новая общественная этика, прививается любовь к Родине, приходит понимание исключительной важности соблюдения законопорядка, бережного отношения к природе и поддержания чистоты во всех общественных местах, воспитания детей в лучших традициях нашего народа», — подчеркнул Президент.

По словам Главы государства, крепкая семья и воспитание детей на основе национальных ценностей становятся важной основой дальнейшего развития общества. Ответственное родительство и создание возможностей для полноценного развития подрастающего поколения напрямую связаны с укреплением человеческого потенциала страны.

В завершение Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность, что опора на эти ценности позволит Казахстану достичь поставленных целей и обеспечить дальнейшее развитие страны.

«Убежден, на этой созидательной основе мы сможем достичь значительного прогресса во всестороннем развитии нации в новом историческом цикле, добьемся поставленных целей, вместе построим Справедливый Казахстан, где каждую семью посетят благополучие и уют. Желаю всем гражданам Казахстана здоровья и благополучия!» — заключил Глава государства.

#президент #Касым-Жомарт Токаев #День семьи

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