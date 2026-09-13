Токаев поздравил Елену Рыбакину с победой на US Open

Президент

Президент отметил профессионализм, целеустремленность и спортивную культуру спортсменки

Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Елену Рыбакину с победой на Открытом чемпионате США по теннису, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства высоко оценил выступление казахстанской теннисистки.

"Этот грандиозный успех – яркое подтверждение того, что Вы по праву были названы первой ракеткой мира. Вы вновь продемонстрировали истинный профессионализм, целеустремленность и безупречную культуру поведения на корте. Весь Казахстан гордится Вашими достижениями! Пусть эта впечатляющая победа станет стимулом для новых спортивных побед, а Ваше мастерство станет примером для всех юных теннисистов Казахстана, – говорится в поздравлении.

Напомним, Елена Рыбакина повторила достижение Серены Уильямс на US Open.Казахстанская спортсменка оказалась одной из двух действующих теннисисток, побеждавших бывших чемпионок на каждом из четырёх турниров «Большого шлема».

#президент #Касым-Жомарт Токаев #поздравление

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