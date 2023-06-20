Петиция как инструмент влияния

– Марат Чекишевич, почему для государственной системы важно наличие института петиции?

– Этот вопрос приобретает особое звучание после выступления Президента Касым-Жомарта Токаева на заседании Национального курултая. «Справедливый Казахстан построят только ответственные граждане. Эти понятия тесно связаны между собой, одно невозможно без другого, – сказал Глава государства. – Справедливое общество утвердится только в том случае, если в каждой сфере на первом месте будут стоять ответственность и порядочность, будет жестко пресекаться коррупция, и все решения будут приниматься, исходя из нацио­нальных интересов. Одним словом, истоки всех благих дел в обществе берут свое начало в идеалах ответственности, честности и верности долгу. Поэтому «Справедливый Казахстан» и «Ответственный гражданин» – это два взаимосвязанных понятия, которые всегда должны рассматриваться в качестве незыблемых опор нашей страны».

И что, как не петиция, лучше всего выражает общее мнение ответственных граждан? Вообще, под понятием «петиция» традиционно подразумевается ходатайство, требование, запрос, прошение в органы государственной власти и управления по широкому кругу вопросов. Такой институт известен правовым системам многих государств. Он имеет свою историю, характерные случаи применения, является одним из актуальных инструментов коллективного и целевого участия граждан в управлении делами государства, правовым средством серьезного влияния гражданского общества и населения на власть.

Подача петиции указывает на важность предмета обращения, так как она является результатом реагирования не только одного гражданина, а целой группы. В этой связи такое ходатайство, как форма коллективного волеизъявления, обязывает государственные органы считаться с ним, быть мотивированными в правильном, то есть законном и обоснованном его рассмотрении и разрешении. Не случайно, что по количеству петиций можно судить о содержании и активности гражданского общества и населения, а также статусе государства как правового и демократического.

В народных обращениях могут подниматься разные темы, но связанные главным образом с насущными проб­лемами общегосударственного, регио­нального, местного политического, правового, социального, экономичес­кого, культурного, воспитательного характера. Тем самым возникает реальный, вне стандартного порядка практический канал обратной связи между властью и населением.

Надо полагать, именно эти сооб­ражения имел в виду Глава государства, ратуя в своих Посланиях народу страны за придание Казахстану имиджа «слышащего государства», укрепление идеологии гражданского общества, его участие в управлении страной, в том числе создание единого легитимного института онлайн-петиций для инициирования гражданами реформ и предложений как принципиального ресурса проявления народовластия в стране.

– Если сейчас инициирование петиции, можно сказать, стихийный процесс, то какую законодательную форму планируют ему придать?

– Внедрение института петиции в национальную правовую систему следует рассматривать как дальнейшее выполнение законодателем страны требований норм пункта 1 статьи 33 Конституции РК о том, что граждане страны имеют право участвовать в управлении делами государства непосредственно и через своих представителей, обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы местного самоуправления.

Поэтому оправданно и логично решение законодателя о регламентации института петиции в Административном процедурно-процессуальном кодексе РК. На этот кодекс сегодня возлагается регулирование отношений, связанных с осуществлением внутренних административных процедур государственных органов, административных процедур, а также порядок административного судопроизводства, участниками которого являются государственные, административные органы, должностные, физические и юридические лица. Данный кодекс предусматривает работу и с такими обращениями субъектов права, как сообщение, отклик и предложение.

Видение законодателя в части правового регулирования института петиции четко излагается в сопутствующем законопроекту «Об общественном контроле» проекте закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам общественного контроля».

Прежде всего АППК дополняется главой 12-1 «Петиции», в которой описан механизм их рассмотрения. Кроме того, в понятийный аппарат кодекса введено определение, что такое петиция. Указывается, что это коллективное сообщение, отклик или предложение, направленное в государственный, местный представительный и исполнительный орган в электронной форме. Отсюда все «движения» петиции, от внесения ее заявителем, поддержки гражданами, до итогов рассмотрения, изъятий, осуществляются в электронном формате.

– Какие этапы нужно будет пройти казахстанцам, чтобы подать петицию?

– Первоначально нужно подготовить текст обращения, затем разместить его на интернет-ресурсе уполномоченного органа в сфере взаимодействия государства и граж­данского общества (Министерство информации и общественного развития). В течение 20 рабочих дней с даты подачи петиции к ней должны присоединиться не менее 150 граждан. Как только это произойдет, еще в течение 20 рабочих дней народное прошение проверяется на соответствие требованиям закона, что предполагает возможное направление запросов в государственные органы.

Ключевыми условиями законности и обоснованности петиции выступают: присоединение к ней в течение 20 дней с даты подачи не менее 150 граждан РК; соответствие общим требованиям, предъявляемым к петиции как к официальному докумен­ту заявителя (статья 90-3 АППК); отсутствие в обращении вопросов, которые не могут быть ее предметом (статья 90-4 АППК); и, наконец, чтобы на интернет-ресурсе на момент подачи не было аналогичного по теме обращения.

Если петиция соответствует всем требованиям закона, то уполномоченный орган в течение трех рабочих дней размещает ее на интернет-ресурсе. Затем начинается процесс присоединения к ней граждан Казахстана, о чем уведомляется заявитель. Если петиция не соответствует законодательным нормам, то в этот же срок она должна быть мотивировано отклонена с извещением об этом заявителя.

– Есть ограничения к воп­росам, которые могут подниматься в петициях?

– Список подобных ограничений включает в себя 16 тем. Они не могут быть предметом петиции и выделены отдельной статьей закона. Например, в их числе вопросы административно-территориального устройства и границ Казахстана, досудебного расследования и правосудия, форм судопроизводства, обороны, национальной безопасности, охраны общественного порядка, амнистии и помилования, государственных символов, статуса государственного языка, изменения функций государственных органов и другое.

– В каком случае размещенная на интернет-ресурсе петиция будет считаться поддержанной гражданами и подлежащей обязательному рассмотрению государственными органами власти?

– Для этого она должна достичь определенного порогового значения, на что закон отводит не менее шести месяцев с момента ее размещения на интернет-ресурсе. Например, не менее 50 тысяч голосов граждан республики требует поддержка петиции по вопросам, относящимся к компетенции Правительства; не менее двух процентов от населения соответствующей административно-территориальной единицы – по вопросам, входящим в компетенцию представительных органов областей, городов республиканского значения, столицы; не менее одного процента от населения соответствующей административно-территориальной единицы – по вопросам, входящим в компетенцию местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы и так далее.

Активное участие в работе с петициями, их инициирование, последующее продвижение, в том числе в пределах административно-территориальной единицы, написание от себя лично или от имени избирателей, мониторинг хода рассмотрения, информирование избирателей о его результатах отводятся депутатам маслихатов соответствующего уровня.

Немаловажно, что петиция, которая не получила требуемой по закону количественной поддержки казахстанцев или граждан соответствующей административно-территориальной единицы, не выпадает из поля зрения государства. Она во всех случаях подлежит направлению уполномоченным органом в компетентное ведомство и рассматривается как индивидуальное сообщение, отклик, предложение гражданина.

При этом петиция, достигшая порогового значения, направляется, учитывая ее тематику, в соответствующий госорган для рассмотрения и подлежит безусловному, обязательному приему, регистрации и учету.

Принципиально, что работа с «движением» петиции, полученной от гражданина и дальше, возложена законом на уполномоченный орган в сфере взаимодействия государства и гражданского общества, что придает этой деятельности определенную объективность, независимость, исключение возможных манипуляций.

– В какие сроки государственный орган должен рассмотреть и принять решение по «народному волеизъявлению»?

– Рассмотрение петиции госорганом согласно вышеуказанному законопроекту будет занимать определенные сроки (не более 60 рабочих дней со дня приема и регистрации), которые могут при наличии оснований продлеваться только один раз, но не более чем до 20 рабочих дней. За это время органы власти обязаны провести глубокую работу, в том числе прибегнуть к анализу и обобщению иностранного опыта, если рассмот­рение и разрешение связано с процессами правотворчества.

Акцентируя внимание на значимости эффективного рассмотрения петиции, указанный законопроект закрепляет форму и содержание итогового решения, круг ответственных должностных лиц государственного, местного исполнительного органа власти и управления, на которых возлагается его подписание. То есть обозначены лица, несущие персональную ответственность за решение о полном или частичном удовлетворении обращения или об отказе в его удовлетворении. К ним относится первый руководитель государственного и местного исполнительного органа, секретарь местного представительного органа.

Свое решение госорган должен обнародовать, разместив на интернет-ресурсе в срок, не позднее следующего рабочего дня после его вынесения. К тому же должностные лица, подписавшие решение, должны выступить с официальным сообщением.

– Марат Чекишевич, какие Вы можете назвать ощутимые плюсы для Казахстана от внедрения института петиции?

– Страна получает совершенно новый политико-правовой механизм коллективного вторжения народа в управление делами государства. Понятно, что потребуется время для его осмысления, внедрения, а для этого нужна эффективная и внятная пропаганда.

Однако не надо рассматривать данный институт как нечто безупречно оформленное, завершенное. Полагаю, что в ходе научно-практического изу­чения данного опыта, эффективного ресурса общественного контроля возникнут вопросы, связанные с дальнейшим совершенствованием процессуальной формы применения института петиции. К примеру, это может касаться коррекции (дополнения, ограничения) круга субъектов подачи, конкретизации оснований внесения, пересмотра, с учетом предмета петиции, сроков ее рассмотрения государственными органами, путей обжалования решений органов власти и другие поправки.