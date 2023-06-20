Петиция как инструмент влияния
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Беседовала Алла Серикбаева
Глава государства в своем выступлении на заседании Национального курултая в Туркестане отмечал важность общественных инициатив, поскольку они исходят от ответственных граждан. В этой связи особенно актуальным видится предстоящее внедрение института петиции. О том, какую роль он может сыграть для общества, в интервью «Казахстанской правде» рассказал доктор юридических наук, профессор, почетный юрист РК (КазГЮУ им. М. Нарикбаева) Марат Когамов.