Петиция против участия госслужащих в азартных играх помогла преодолеть лобби - депутат

Общество
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

В Министерстве туризма и спорта состоялось заседание рабочей группы по рассмотрению петиции о введении запрета на участие азартных играх и пари государственных служащих, военнослужащих, сотрудников правоохранительных и специальных органов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ведомство

Коллаж: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

В мероприятие приняли участие члены рабочей группы: автор петиции, руководитель «Әділдік жолы», автор инициированной петиции Дидар Смагулов, депутаты парламента, гражданские активисты, представители заинтересованных государственных органов и игорного бизнеса.

Вице-министр туризма и спорта Мирас Тулебаев отметил, что петицию подписали 50 тысяч человек, и в соответствии с Кодексом министерство должно принять решение в течение 40 дней. Ведомство уже начало работу по усилению государственного контроля в сфере игорного бизнеса и профилактике лудомании, включая в государственном аппарате.

Дидар Смагулов поделился мотивами обращения и выразил опасения по поводу коррупционных рисков, связанных с участием должностных лиц в азартных играх.

«Данная петиция необходима, чтобы минимизировать вред от азартных игр. Нужно исключить возможность тем, кто управляет бюджетом страны, играть в казино. Потому что казино – это огромный коррупционный риск. Конечно, в открытую никто не выступает, но на совещаниях уже идут разговоры о том, что нужно пересмотреть нововведение. То есть появилось определённое лобби», - отметил Дидар Смагулов.

Депутат Мажилиса Ельнур Бейсенбаев поделился новеллами проекта закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам игорного бизнеса, лотерейной деятельности, охраны здоровья, государственной инспекции труда, государственного контроля и исключения излишней законодательной регламентации, в том числе по ограничению участия в азартных играх и пари чиновников, военных и полицейских.

«Данную инициативу можно назвать историческим событием. Учитывая риски, которые азартные игры представляют для госслужащих и правоохранителей, в том числе для национальной безопасности, морального облика и психики, мы, от имени представителей Мажилиса, выражаем поддержку петиции. Отрадно, что мы видим отклик от нашего общества», - подчеркнул спикер.

Мажилисмен также высказался о том, что петиция помогла преодолеть сопротивление лоббистов, выступавших против такого ограничения.

Представители агентств по делам государственной службы и противодействию коррупции рассказали о механизмах контроля участия сотрудников государственных органов в азартных играх и пари.

В целом заседание рабочей группы прошло в конструктивном ключе. Все предложения будут учтены в проекте решения министерства.

#госслужащие #петиция #азартные игры #Минтуризма

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