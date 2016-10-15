Культура
"Пирамида" в Астане отметила свое 10-летие
Жания Уранкаева
Уникальное здание, символизирующее дружбу, единство и мир всех национальностей, проживающих в Казахстане, – Дворец мира и согласия отметил свой юбилей – 10 лет со дня открытия, передает Kazpravda.kz со ссылкой на отдел культуры Астаны. 

За годы своей деятельности здание заняло достойное место в ряду культурных достопримечательностей столицы, и из-за необычной конструкции стало известно как "Пирамида".

"В честь 10-летия состоялся праздничный гала-концерт, который открыл в стиле зажигательного мюзикла танцевально-творческий коллектив "Pyramid Dance Group". Также в программе праздника была театрализованная постановка строительства и деятельности Дворца мира и согласия, эксклюзивное барабанное шоу и выступления коллективов художественной самодеятельности этнокультурных объединений – Беларуси, Армении, Узбекистана, Украины. Хедлайнерами праздничного концерта стала российская группа "Пицца", – сообщили в пресс-службе. 

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Ночной вид здания "Пирамида". 

Отметим, что идея создания Дворца мира и согласия принадлежит Нурсултану Назарбаеву. Глава государства озвучил предложение на I Съезде мировых и традиционных религий в 2003 году. И уже второй съезд международных представителей духовенства прошел под сводами пирамиды. На торжественной церемонии открытия Дворца на сцене выступила мировая оперная звезда Монсеррат Кабалье. С тех пор здесь было проведено 5 межконфессиональных форумов, в которых участвовали Генеральный секретарь Всемирной Исламской Лиги Шейх Ат-Турки, Патриарх Русской православной церкви Алексий II, Папа Римский Иоанн Павел II, Главный ашкеназийский раввин Израиля Иона Метцгер и многие другие религиозные лидеры. 

В здании Дворца мира и согласия расположены тюркская библиотека, в фонде которой насчитываются десятки тысяч книг и рукописей известных тюркологов, этнокультурные центры Ассамблеи народа Казахстана, международный центр культур и религий, центр современного искусства "Куланши", а также международная тюркская академия, которая занимается координированием и содействием научных исследований об истории тюркского мира, начиная с древних веков и до современности, изучением тюркского языка и литературы.

Автором этого уникального проекта стал известный британский архитектор сэр Норман Роберт Фостер. Верхушку пирамиды украшает настоящее произведение искусства художника Брайана Кларка – витраж с изображениями 130 голубей, символизирующих разные национальности, живущие на казахстанской земле. Неповторимость зданию добавляет подвижный каркас здания, который сконструирован с учетом климата, а также лифты, движущиеся не вверх, а по диагонали с уклоном в 60 градусов. Такие лифты, помимо Дворца мира и согласия, встречаются в Эйфелевой башне и в отеле "Люксор" в Лас-Вегасе.

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