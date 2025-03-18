Писатели Казахстана и Узбекистана обсудили укрепление литературных связей

Литература и культура обоих народов имеют глубокую историческую и духовную связь. На современном этапе эта тенденция продолжается

Фото: пресс-служба МКИ РК

В Алматы при поддержке Министерства культуры и информации РК состоялся круглый стол «Түбі бір түркі әдебиеті» («Единая тюркская литература»). Участие в нем приняли председатель Союза писателей Казахстана Мереке Кулкенов, заместитель председателя Союза писателей Узбекистана Минходжиддин Хожиматов, а также известные авторы двух стран, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МКИ РК

Ключевой темой встречи стало укрепление литературных связей и влияние на читательскую аудиторию. Литература и культура казахского и узбекского народов имеют глубокую историческую и духовную связь. Истоки этой близости лежат в общей тюркской идентичности. На современном этапе эта тенденция продолжается. Представители нового поколения литераторов переводят свои произведения на казахский и узбекский языки, отметили в Минкультуры.

Для узбекских гостей была проведена обзорная экскурсия по Национальной библиотеке РК, также организована выставка уникальных документов из фонда редких книг и рукописей: Коран XVIII века, «Рисала» Ходжа Ахмеда Ясави (XVI в.), «Диуани Хикмет» (XIX в.), «Хикмет Хазрети» (XVIII в.), а также историческая биографическая летопись о Ходжи Ахмеде Ясави«Насабнама» (XVII в.) и хикметы его ученика Сулеймана Бакыргани.

В числе экспонатов были шедевры восточной литературы –«Хамса» Низами Ганьджауи (XV в.), «Диуаны» Алишера Навои (XVII в.), «Шахнаме» Абулькасима Фирдоуси (XVIII в.).

В рамках мероприятия также была организована книжная выставка, посвященная литературе и культуре Узбекистана.

Кроме того, представители узбекской делегации и казахстанские писатели почтили память великого казахского поэта Абая, возложив цветы к его памятнику. Также, они посетили дом-музей академика, классика казахской литературы Мухтара Ауэзова.

Ранее в Туркестане состоялся форум «Мост дружбы» с участием молодежного актива Казахстана и Узбекистана. Особое внимание участники уделили темам популяризации рабочих профессии и трансформации рынка труда под влиянием искусственного интеллекта.