Плодитесь и размножайтесь!

По данным областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования, за последние два года объемы зарыбления в Зайсан-Иртышском бассейне выросли пятикратно. Работы проводятся дважды в год: весной, когда прибрежный лед начинает таять, и в период осеннего понижения температур.

Нынче в течение сентября-октября предприятия-природопользователи выпустили в Зайсан и Бухтарминское водо­хранилище более 1,5 млн мальков карпа и белого амура. Основным поставщиком молоди стало Бухтарминское нерестово-вырастное хозяйство – здесь действует современный комплекс с инкуба­ционными аппаратами мощностью 600 тыс. икринок каждый.

– Выживаемость личинок составляет 90%, – пояснил директор рыбопитомника Сымбат Ануарбеков. – Мы доращиваем мальков до двух с половиной – трех сантиметров и выпускаем в водоемы.

Работы продолжатся до декабря. В соответствии с законодательством обязательства по воспроизводству рыбных запасов несут владельцы гид­роэлектростанций Иртышского каскада, республиканское государственное казенное предприятие «Қазақстан су жолдары» как оператор водных путей и шлюзов, а также все предприятия, за которыми закреплены рыбохозяйственные участки.

В течение лета и осени сотрудники Зайсанского отдела рыбной инспекции приложили немало сил для спасения рыбы из заливов и озер, которым из-за засухи грозило высыхание. Всего инспекторы выпустили в Иртыш 10 тыс. щук, сазанов, пеляди и других пород рыб.