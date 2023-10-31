Плодитесь и размножайтесь!

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Галина Вологодская

В Восточном Казахстане в самом разгаре осенняя кампания по зарыблению Зайсан-Иртышского бассейна.

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По данным областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования, за последние два года объемы зарыбления в Зайсан-Иртышском бассейне выросли пятикратно. Работы проводятся дважды в год: весной, когда прибрежный лед начинает таять, и в период осеннего понижения температур.

Нынче в течение сентября-октября предприятия-природопользователи выпустили в Зайсан и Бухтарминское водо­хранилище более 1,5 млн мальков карпа и белого амура. Основным поставщиком молоди стало Бухтарминское нерестово-вырастное хозяйство – здесь действует современный комплекс с инкуба­ционными аппаратами мощностью 600 тыс. икринок каждый.

– Выживаемость личинок составляет 90%, – пояснил директор рыбопитомника Сымбат Ануарбеков. – Мы доращиваем мальков до двух с половиной – трех сантиметров и выпускаем в водоемы.

Работы продолжатся до декабря. В соответствии с законодательством обязательства по воспроизводству рыбных запасов несут владельцы гид­роэлектростанций Иртышского каскада, республиканское государственное казенное предприятие «Қазақстан су жолдары» как оператор водных путей и шлюзов, а также все предприятия, за которыми закреплены рыбохозяйственные участки.

В течение лета и осени сотрудники Зайсанского отдела рыбной инспекции приложили немало сил для спасения рыбы из заливов и озер, которым из-за засухи грозило высыхание. Всего инспекторы выпустили в Иртыш 10 тыс. щук, сазанов, пеляди и других пород рыб.

#ВКО #рыба #мальки #зарыбление

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