Плодитесь и размножайтесь! Статьи 31 октября 2023 г. 4:40 3 Галина Вологодская В Восточном Казахстане в самом разгаре осенняя кампания по зарыблению Зайсан-Иртышского бассейна. фото автора По данным областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования, за последние два года объемы зарыбления в Зайсан-Иртышском бассейне выросли пятикратно. Работы проводятся дважды в год: весной, когда прибрежный лед начинает таять, и в период осеннего понижения температур. Нынче в течение сентября-октября предприятия-природопользователи выпустили в Зайсан и Бухтарминское водохранилище более 1,5 млн мальков карпа и белого амура. Основным поставщиком молоди стало Бухтарминское нерестово-вырастное хозяйство – здесь действует современный комплекс с инкубационными аппаратами мощностью 600 тыс. икринок каждый. – Выживаемость личинок составляет 90%, – пояснил директор рыбопитомника Сымбат Ануарбеков. – Мы доращиваем мальков до двух с половиной – трех сантиметров и выпускаем в водоемы. Работы продолжатся до декабря. В соответствии с законодательством обязательства по воспроизводству рыбных запасов несут владельцы гидроэлектростанций Иртышского каскада, республиканское государственное казенное предприятие «Қазақстан су жолдары» как оператор водных путей и шлюзов, а также все предприятия, за которыми закреплены рыбохозяйственные участки. В течение лета и осени сотрудники Зайсанского отдела рыбной инспекции приложили немало сил для спасения рыбы из заливов и озер, которым из-за засухи грозило высыхание. Всего инспекторы выпустили в Иртыш 10 тыс. щук, сазанов, пеляди и других пород рыб. #ВКО #рыба #мальки #зарыбление