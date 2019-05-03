Плоды духовного возрождения
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Жубаныш Байгуринов
В ее работе приняли участие представители государственных органов, интеллигенции, историки, этнографы, руководители общественных организаций, ветераны, активисты молодежного движения. Перед началом мероприятия участники посетили выставку, на которой были представлены результаты работы по спецпроектам «Туған жер», «Сакральная география», «100 новых имен», «Переход на латинскую графику». В конференц-зале «Мәңгілік ел» подвели итоги двухлетней деятельности по программе «Рухани жаңғыру». Состоялся обмен мнениями, были внесены предложения по дальнейшей выработке эффективных путей для выполнения намеченных планов.