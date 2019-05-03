Плоды духовного возрождения

В ее работе приняли участие представители государственных органов, интеллигенции, историки, этнографы, руководители общественных организаций, ветераны, активисты молодежного движения. Перед началом мероприятия участники посетили выставку, на которой были представлены результаты работы по спецпроектам «Туған жер», «Сакральная география», «100 новых имен», «Переход на латинскую графику». В конференц-зале «Мәңгілік ел» подвели итоги двухлетней деятельности по программе «Рухани жаңғыру». Состоялся обмен мнениями, были внесены предложения по дальнейшей выработке эффективных путей для выполнения намеченных планов.

В 2017 году при АРГУ им. К. Жубанова был создан региональный проектный офис «Рухани жаңғыру», который нынче преобразован в центр управления данной программой по всей области. Им разработан комплекс мероприятий по реализации идей Первого Президента, отраженных в программных статьях «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» и «Семь граней Великой степи». На сегодня сотрудники центра работают в качестве менеджеров по подпрограммам «Тәрбие және білім», «Рухани қазына» и «Атамекен». В офисе имеются макеты сакральных мест региона из общенационального списка. Важно и то, что во всех районах области сегодня действуют филиалы проектного офиса.

За 2 года, как подчеркнул руководитель Центра управления программой «Рухани жаңғыру» по Актюбинской области Нурлыхан Хасенов, сделано немало. Например, в ходе акции «Туған жерге тағзым» только в 2018 году реализовано 786 проектов на сумму 3 млрд 201 млн тенге. А в 2017-м в рамках проекта «Туған жер» введено в эксплуатацию свыше 614 объектов.

Позитивной оценки заслуживает проведенный в регионе Форум земляков. Основной его целью стала организация содействия земляков развитию родного края. В работе форума приняли участие 300 выходцев региона из США, Германии, Объединенных Арабских Эмиратов, России, Украины, Армении, Азербайджана и других стран. Двадцать три врача – известные актюбинцы – провели 29 операций особой сложности. В рамках форума состоялось открытие новых социально-культурных объектов, подписание меморандумов на сумму более 80 млрд тенге, научно-практическая конференция, мастер-классы, семинары-тренинги, благотворительные концерты. В последующем при поддержке земляков были пост­роены 28 скверов и парков на 300 млн тенге, отремонтированы социальные объекты, улучшена инфраструктура населенных пунктов. Проведены встречи с участием земляков – чемпионов мира и Азиатских игр, известных ученых, писателей, поэтов, деятелей культуры, охвачено было 34 тыс. жителей области.

В нынешнем году в рамках акции «Туған жерге тағзым» будет реализовано 648 проектов на сумму 2 млрд 750 млн тенге.

В сентябре 2018 года в Актобе состоялся первый слет матерей «Анаға тағзым», среди его задач – повышение социальной роли и статуса женщин в обществе, привлечение внимания госорганов и общества к проблемам современной семьи, материнства и детства. В форуме приняли участие 1 200 представителей общественности, местных исполнительных органов, НПО, бизнес-структур из всех регионов страны. Они стали свидетелями открытия первого в Казахстане центра духовно-нравст­венного воспитания «Анаға тағзым». Его ввод – дань благодарности всем матерям, имена которых священны и бесценны для каждого из нас.

В экспозиционном зале этого центра посетители сегодня могут подробно ознакомиться с жизнью и подвигами таких великих женщин нашего народа, как Бопай Ханым, Нурсулу Тапалова, Роза Жаманова, Алия Молдагулова, Аккагаз Досжанова, и других личностей, сыгравших значимую роль в истории Казахстана. Помимо пропаганды наследия великих женщин в центре проводится образовательно-воспитательная работа среди подрастающего поколения, действуют кабинеты психологической разгрузки и консультаций, прикладного искусства, общего развития, музыкального воспитания, стилистики и дизайна, семейного тренинга и другие. Все это позволяет развивать у молодежи необходимые в современном обществе ценностные ориентиры.

По словам Нурлыхана Хасенова, в рамках областных подпроектов в 2017–2018 годах реализовано также 45 проектов по популяризации родного края. В частности, в 2017-м ученые совместно с музейными работниками провели 6 археологических, 2 этнографически-полевые экспедиции по изучению нематериальной культуры. По итогам этой работы составлены 8 научных отчетов, свод памятников Байганинского, Шалкарского, Иргизского районов, проведены полевые исследования, раскопки древних поселений в Мартукском и Каргалинском районах. В 2018-м состоя­лись научно-исследовательские экспедиции на могильниках Бисоба, археологических памятниках Мартукского района, обследование территории Шалкарского и Байганинского районов.

В рамках реализации спецпроекта «Сакральная география» проведено 6 мероприятий по популяризации сакральных мест области. Необходимо отметить, что в перечень сакральных объектов Актюбинской области вошли 10 объектов общенационального значения: мемориальный комп­лекс Кобланды-батыра, мавзолей Абат-Байтак, Хан моласы, мемориальный комплекс Есет-батыра Кокиулы, могила Бопай – сестры Кенесары-хана, мавзолей Есет-Дарибай, некрополь Ойсылкара, мечеть Досжан-ишана, мавзолей Исатай-батыра, метеоритный кратер Жаманшин и еще 34 памятника локального значения. На текущий год запланировано проведение научно-реставрацион­ных работ и благоустройство территорий, а также составление проекто-сметной документации на 5 объектах сакральной географии. На эти работы запланировано 99,7 млн тенге.

По спецпроекту «Новое гуманитарное знание. 100 новых учебников на казахском языке» высшими учебными заведениями были разработаны и утверждены планы мероприятий. В Актобе прошел ряд встреч в колледжах и вузах. Так, в АРГУ им. К. Жубанова совместно с учеными Оренбурга состоялся аналитический семинар «100 новых книг». Издан сборник рецензий, статей. Четыре высших учебных заведения области на сегодня получили 6 422 экземпляра новых книг. В течение года запланирован еще ряд лекций, семинаров по внедрению 100 новых учебников в учебный процесс.

Для реализации программы Елбасы в области создана также рабочая группа по разъяснению перехода государственного языка на латинскую графику. В 2017 году проведено свыше 380 мероприя­тий с охватом более 21 тыс. человек. Не меньше их было и в 2018-м. Во всех районах прошли информационно-разъяснительные семинары.

Сейчас в регионе активная работа ведется и по другим направлениям. Как отметил профессор АРГУ им. К. Жубанова член информационной группы Бауыржан Жунусов, в области развернута широкомасштабная деятельность по разъяснению основных положений программных статей Первого Президента Нурсултана Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» и «Семь граней Великой степи». «Рухани жаңғыру» – это основной шаг адаптации общества к изменяющимся глобальным процессам. Лидер нации обозначил пути возрождения исторического сознания, назвал несколько глобальных проектов. Их реализация позволит актуализировать национальное наследие наших предков, поднимет значение общечеловеческих ценностей, позволит лучше узнать историю и культуру Казахстана.