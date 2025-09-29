По-казахски: как новый тренд покоряет Казнет

Традиции
233
Дана Аменова
специальный корреспондент

Начинающий блогер и киноактриса Арай Рамазан адаптирует национальный колорит в современном и актуальном формате

Фото: Гульжан Уалиева

В цифровую эпоху, когда социальные сети стали неотъемлемой частью повседневной жизни, а контент создается с молниеносной скоростью, появляются так называемые трендсеттеры – люди, которые первыми внедряют, популяризируют и формируют новые направления, идеи или стили в любой сфере жизни, задавая тон для других участников рынка и широкой аудитории, сообщает корреспондент Kazpravda.kz 

Они не просто следуют моде, а создают её, предвосхищая тенденции и влияя на предпочтения людей. Именно такое направление задает Арай Рамазан, чей видеоконтент, популяризирующий казахские традиции и обычаи, набирает миллионы просмотров и тысячи восторженных комментариев.

Девушка подходит к созданию контента с профессионализмом актрисы. Она видит в популяризации национальных традиций через костюмы, театрализованные постановки не просто тренд, а мощный посыл для нынешней молодежи. Степные красавицы, батыры в национальных костюмах, беркуты и тазы – все это оживает в ее роликах, передавая дух и красоту казахской культуры.

«Наши школьники и студенты все больше ориентируется на европейские ценности и стиль жизни. Иногда кажется, что новое поколение постепенно забывает свои корни, традиции и историю. Чтобы напомнить им о богатстве и красоте цивилизации номадов, мы решили использовать несколько творческих подходов: от демонстрации национальных костюмов и театрализованных постановок. Главная цель такой инициативы – показать, насколько прекрасна наша земля и как очаровательны казахские девушки в традиционной одежде. Необходимо донести до людей всю прелесть нашей культуры. Пока что мы сняли лишь два видео, которые уже размещены в социальных сетях. В планах – создавать разнообразный контент: от национальных сюжетов до драм, детективов и других жанров. Хотя казахский колорит останется основой моей работы, мне как актрисе важно пробовать себя в разных направлениях», – говорит собеседница.

Также она добавила, что идея проекта родилась благодаря плодотворному сотрудничеству с контент-продюсером Адлетом Куанышем. Его творческий подход и креативное видение стали движущей силой команды. Во время съемок прохожие с интересом подходили, задавали вопросы и позитивно реагировали на происходящее. Видео Арай получило широкий отклик не только в Казахстане, но и за его пределами, особенно в странах СНГ и тюркском мире. Так формируются новые площадки для конструктивного диалога о культуре и традициях.

Диалог культур

«Дискуссии о происхождении костюмов ярко подчеркивают важность сохранения национального самосознания и культурного наследия. Несмотря на разногласия в комментариях, они отражают живой интерес к таким эстетическим проектам. Это действительно демонстрирует потенциал платформы для конструктивного диалога. Люди активно обмениваются мнениями: одни восхищаются красотой девушек и оценивают их наряды, отмечая, как смена образов делает их похожими на моделей. Другие же обращают внимание на детали – от языка, на котором говорит героиня, до её внешнего облика, включая откровенность наряда, прическу или маникюр», – делится актриса.

По ее словам, один из видеороликов завирусился и набрал более 6,5 миллионов просмотров, а другой преодолел отметку в 4 миллиона. Эти цифры ярко свидетельствуют о растущем интересе общества к национальной тематике и традициям.

«До недавнего времени я была довольно пассивна в социальных сетях, имея около 10 тысяч подписчиков. Однако за считанные дни их число выросло до 100 тысяч, что стало настоящим сюрпризом. Сейчас я полностью погружена в творчество и нацелена на дальнейшее развитие своего бренда. Меня особенно интересует исследование актерского мастерства и блогерства. Мой продюсер и контент-продюсер поддерживают меня в этом начинании, уверяя, что у меня яркое медийное лицо, способное привлечь широкую аудиторию», – заключила она.

Арай  с удовольствием носит национальную одежду, чувствуя себя в ней естественно и комфортно. Для нее традиционные костюмы и украшения — это не только праздничный атрибут Наурыза, но и способ выразить свою индивидуальность даже в повседневной жизни.

«Возрождение культуры и языка сегодня приобретает новое значение. Казахский язык становится центральным элементом этого движения: растёт число людей, создающих контент, слушающих музыку, следящих за блогерами и даже исполняющих рэп на казахском. Это шаг вперёд в сохранении национального наследия, ведь язык и культура являются основой нашей уникальности. Интерес к своим корням идёт в унисон с повышением внимания к национальной идентичности. Всё больше людей считают важным помнить своё прошлое, чтить предков и ощущать уверенность на родной земле. подтверждает, что сохранение языка является жизненно важным аспектом для народа», – считает девушка.

 

#культура #традиции #тренд #Казнет

