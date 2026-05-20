Победили Ханторы и Торыкыз

Поддержку празднику оказала компания KAZ Minerals Aktogay, которая второй год подряд выступает­ спонсором мероприятия, внося значительный вклад в развитие и популяризацию казахского конного спорта.

На ипподроме развернулись захватывающие поединки на разных дистан­циях – от короткой тай байги в 3 км до изнурительной аламан байги в 18 км. Всего в соревнованиях приняли участие 117 резвых скакунов, представляю­щих не только область Абай, но и Кызыл­ординскую, Павлодарскую, Алматинскую, Восточно-Казахстанскую области и область Жетысу.

Особый интерес вызвала аламан байга, специально организованная среди скакунов села Копа и поселка Актогай. Победителем стал конь по кличке Ханторы, принесший своей владелице Дане Алижан 3 млн тенге. Второе и третье места заняли скакуны Ботагоз и Караторгай. Не менее зрелищной оказалась и тай байга, в которой первое мес­то завоевала лошадь Торыкыз, принесшая своему владельцу Медету Бекежанову денежный приз в полмиллиона тенге.

В общем зачете кунан байги первое место занял скакун Байрак из области Жетысу, а в аламан байге безусловным лидером стал конь Семсер из Талдыкоргана.

Чтобы скачки прошли без происшествий, организаторы обеспечили необходимые меры безопасности. На ипподроме дежурили служба скорой помощи, спасатели и сотрудники правоохранительных органов. Как отме­чают участники соревнований, «Ақтоғай арғымағы-2026» в очередной раз подтвердила свой статус значимого культурного и спортивного события, способствующего укреплению нацио­нального духа и популяризации традиций нацио­нального конного спорта.