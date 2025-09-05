Как сообщил заведующий отделом Областного центра охраны историко-культурного наследия Галымжан Садыков, встреча прошла в рамках международного полевого семинара «По следам древних цивилизаций: археология Казахстана и Узбекистана», посвященного 20-летию международной археологической экспедиции.

В обсуждении результатов археологических исследований в древних городищах Чирик-Рабат и Жанкент приняли участие замес­титель руководителя областного управления культуры, архивов и документации ­Куаныш ­Жанузаков, генеральный директор Института археологии им. А. Х. Маргулана Акан ­Онгарулы, директор Национального центра археологии Академии наук Республики ­Узбекистан Фарход Максудов, глава Самаркандского института археологии им. Я. Гулямова Муминхон Саидов и другие.

Также состоялась презентация трех книг: «Древние земледельцы низовьев Сырдарьи», «Очерки истории древнего ремесла Южного и Юго-Восточного Приаралья. Керамическое производство» и «Шірікрабат қазыналары».

Ряд ученых-археологов выступили с интересными докладами. В частности, ученые Института археологии им. А. Х. Маргулана Жолдасбек Курманкулов и ­Жанболат Утубаев, ведущий научный сотрудник Государственного музея Востока в Москве Сергей Болелов рассказали о памятниках культуры Чирик-Рабата. Материалы находок в городище свидетельствуют о развитой инфраструктуре города (крепостные сооружения, рвы, библиотека), земледель­ческом уклоне хозяйст­ва, высоком уровне развития ремесел (ковка, литье, гончарное дело), дальних культурных и экономических связях с греко-бакт­рийской, персидской и другими цивилизациями (персидское стекло, алебастровые сосуды, керамика с эллинистическими формами).

Онлайн-участники – глава филиала Института археологии им. А. Х. Маргулана в Астане Азилхан Тажекеев, археолог-исследователь российского Института этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая Ирина Аржанцева и профессор Тюбингенского университета (Германия) Генрих Харке – проинформировали о том, что найденные в Жанкенте наконечники стрел и ножей, керамическая посуда, хорезмские серебряные монеты с арабскими надписями еще раз подтвердили, что крепость была военно-стратегическим центром с развитыми коммунальной сетью, ремесленным производством, торговыми и культурными связями с другими регионами.