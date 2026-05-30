Непогасшая надежда

Люди и судьбы

Большая часть из тех, кого забирали в то непростое время, уже никогда не возвращалась домой. А родные на все попытки узнать о судьбе близкого человека получали лишь сухую отписку «осужден на 10, 25 лет, без права переписки». Очень часто это означало, что его уже нет в живых, но никто не терял надежды. И ждали годы, десятки лет.

В ноябре 2020 года Указом Президента Касым-Жомарта Токаева была создана Государственная комиссия по полной реабилитации жертв политических репрессий. А спустя пару лет был запущен портал e-memory.kz, разработанный Институтом истории и этнологии им. Ч. Ч. Валиханова. Там размещена единая республиканская база данных жертв политических репрессий, созданная на основе материалов, предоставленных членами рабочих групп и подкомиссий. При этом сведения в ней постоянно пополняются новыми материалами по мере их выявления и накопления, введения в научный оборот.

…В феврале этого года в семье Гарифуллиных произошло событие, которого ждали 90 лет. Была уже почти полночь, когда в семейном чате появилось очень важное сообщение. Это были скриншоты с сайта, где значились имя и фамилия их деда, информацию о котором они безуспешно пытались найти. И уже через несколько минут в Астане, Алматы, Караганде зажигался свет в окнах квартир потомков Гарифуллы Жумабае­ва. На радостную весть тут же откликнулись и родственники в Германии.

Оказалось, что поиски на сайте e-memory.kz вела сноха Гарифуллы Жумабаева. Изначально она искала там сведения о дедушке по материнской линии, но заодно решила вбить в поисковик и данные дедушки Гарифуллы. Каково же было ее удивление, когда система выдала справку с указанием даты ареста Г. Жумабаева. Взволнованная таким известием, она тут же сообщила об этом родственникам.

– Когда мы увидели эти данные, пусть даже такую короткую информацию о нашем деде, была большая радость от того, что наконец появились хоть какие-то сведения о нем. Одновременно мы испытали горечь от осознания трагичности его судьбы, – говорит внук репрессированного Канат Гарифуллин.

Гарифулла Жумабаев был образованным коммунистом, трудился честно. Последнее место работы – начальник Жана-Аркинского районного земельного отдела. В 1937 году он был арестован по ложному обвинению. А его суп­руга с маленьким сынишкой была вынуждена уехать в сторону Кокчетава. Позже супруга умерла, а маленький Мереке оказался в детском доме. Уже будучи взрос­лым, он сам нашел родных по отцу, выучился, создал семью.

– Мы выросли, зная, что дед был осужден. Когда после смерти Сталина началась политичес­кая оттепель, папа искал информацию о своем отце, писал в разные инстанции. Помню, что даже пришел официальный ответ. Этот документ родители берегли, что там было написано дословно, конечно, не помню. К сожалению, после смерти родителей документ был утерян при переезде. Мы очень хотели найти всю информацию о дедушке, писали в разные учреж­дения... И вот пришла первая весточка, все мы в ту ночь не могли уснуть, – делится Канат Гарифуллин.

Когда улеглись первые эмоции, они решили найти более полную информацию. За что был осужден дед, что произошло, когда был расстрелян… Посоветовавшись, Гарифуллины решили обратиться в Архив Президента. Заполнив необходимые бумаги, отправили запрос. Через месяц они получили ответ на нескольких страницах. Из него узнали не только о том, в чем обвиняли деда, но и дату смерти и даже место, где был приведен в исполнение приговор.

– Мы тогда собрались все вмес­те, читать эти документы было непросто. Но мы получили ответы на многие свои вопросы, а главное – исполнили волю отца. Мы гордимся своим дедом – он был достойным человеком, а все обвинения с него были сняты еще в 1958 году, – рассказывает Канат Гарифуллин.

Хранить вечно…

Возрастающий интерес общества к архивным документам и изучению истории своей семьи отметили и в Архиве Президента.

– Это можно проследить по количеству поступающих зап­росов. К примеру, в 2020 году архивом было исполнено 482 социально-правовых и тематичес­ких обращения, читальный зал посетил 171 исследователь, включая восемь зарубежных ученых из США, России, Кыргызстана и Гонконга. Уже в 2022 году количество запросов выросло до 922, а в 2025-м через информационную систему e-Өтініш к нам поступило 1 994 заявки, – отмечает руководитель Службы предос­тавления архивной информации Жанар Сатаева.

Так каким должен быть алгоритм действий подающих запрос в Архив Президента РК?

‒ Сегодня многие обращаются к нам за сведениями о родных, также есть те, кто запрашивает информацию о трудовой биографии близких, их участии в исторических процессах. Процедура поиска архивных данных достаточно простая. Человек может направить запрос в архив по почте, через систему е-Өтініш и при личном обращении, – продолжает специалист.

Если гражданин приехал в офис, то сотрудники архива помогают ему заполнить заявление и подсказывают, какие дополнительные сведения помогут в поиске. Например, это могут быть документы, подтверждающие родство.

Но многие сегодня выбирают электронный формат. Через e-Өтініш можно подать обращение онлайн: заполнить форму, указать всю известную информацию и прикрепить необходимые документы. После этого запрос регистрируется и передается специалистам архива. Они проводят поиск по своим фондам, документам и базам данных. По итогам работы заявитель получает официальный ответ – это может быть архивная справка, выписка или копии найденных материалов.

В последнее время возросло и количество так называемых непрофильных запросов, ответов на которые в материалах архива заведомо нет. В таких случаях сотрудники разъясняют авторам, где могут храниться запрашиваемые сведения. Сис­тема e-Өтініш позволяет перенаправить запрос из архива в другой государственный орган или учреждение. При этом они обязательно ставят в известность заявителя, куда перенаправлено его обращение.

Что касается подтверждающих родство документов, то их перечень зависит от того, о каком родственнике идет речь и какую именно информацию человек запрашивает. Как правило, нужны документы, которые помогают выстроить родственную связь. Это может быть свидетельство о рождении заявителя, его родителей, свидетельство о браке (если менялась фамилия) и так далее.

Если человек обращается лично, документы можно предос­тавить в копиях. А при подаче обращения через е-Өтініш они прикрепляются в электронном формате. Важно понимать, что такие требования связаны прежде всего с защитой персональных данных и соблюдением законодательства. Некоторые архивные сведения могут содержать личную и семейную тайну, поэтому в архиве должны убедиться, что запрос действительно подает родственник или его законный представитель.

Если же говорить о том, сколько запросов может подать один человек и могут ли подавать зап­росы наши соотечественники, ставшие гражданами других государств, в архиве заверили, что ограничений по количеству запросов нет. Один гражданин может обратиться к ним несколько раз – например, если он ищет информацию о разных родственниках или хочет получить другие сведения.

Архив Президента работает не только с казахстанцами. К ним обращаются жители ближнего и дальнего зарубежья. Алгоритм их обращений такой же, как и для соотечественников: дистанционно через e-Өтініш (при наличии возможности авторизации), по почте, через доверенное лицо или посольство.

– Рассмотрение таких обращений осуществляется с учетом требований международных сог­лашений, участником которых является Республика Казахстан, включая конвенцию, отменяющую требование легализации иностранных официальных документов (Гаагская конвенция 1961 года), – уточнила Жанар Сатаева.