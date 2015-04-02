По вопросам безопасности Свежий выпуск 868 Ольга ФАЙНШТЕЙН

Как сообщила пресс-служба ГП РК, приветствуя венгерских коллег, А. Даулбаев отметил дружественный и конструктивный характер двусторонних отношений в правовой сфере. Собеседники обменялись мнениями по наиболее актуальным вопросам международной повестки дня. Руководители ведомств подчеркнули солидарность и единство Казахстана и Венгрии в вопросах обеспечения международной и региональной безопасности в контексте современного мира. В ходе встречи были обсуждены приоритетные направления сотрудничества в правовой сфере, в частности в деле борьбы с преступностью, терроризмом, экстремизмом, киберпреступностью, наркотрафиком, а также в обмене опытом работы и информацией.

По итогам встречи был подписан Меморандум о сотрудничестве между Генеральной прокуратурой Республики Казахстан и Генеральной прокуратурой Венгрии. Стороны отметили, что подписание документа – важный шаг на пути укрепления двустороннего партнерства в сфере противодействия преступности и будет способствовать повышению эффективности работы компетентных органов в уголовно-правовой сфере.

Как подчеркнул Генеральный прокурор РК, подписание договора стало знаковым событием в расширении казахстанско-венгерского правового сотрудничества, объединения усилий в борьбе с преступностью. Собеседники выразили заинтересованность в углублении двусторонних отношений по всем направлениям правового сотрудничества.

Встреча состоялась в рамках официального визита венгерской делегации во главе с Премьер-Министром Виктором Орбаном.



