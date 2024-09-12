По Земле ударит облако солнечной плазмы

Ночью 13 сентября 2024 года ожидается удар облака солнечной плазмы по Земле, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики (ИКИ и ИСЗФ) РАН.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Ученые заявили, что вероятность столкновения солнечной плазмы с планетой составляет 99,9%.

«Выброс солнечной плазмы направлен точно на нашу планету, и его приближение зафиксировали благодаря моделированию. Предыдущие выбросы не затронули Землю напрямую, но на этот раз избежать удара не получится. Может различаться только время прихода и сила воздействия солнечных масс», – отметили специалисты лаборатории.

По их расчетам, солнечная буря начнется около 00:00, в ночь с 12 на 13 сентября, по времени Астаны. Пик активности ожидается к 3-4 часам ночи, когда Земли достигнет плотное ядро облака плазмы. С вероятностью 70% буря будет на уровне G1-G2 (слабая и средняя), но возможны и более сильные уровни – до G3 и выше.