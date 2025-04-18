Нынешний сезон стал самым успешным в карьере молодого казахстанского фигуриста. Он сотворил самую громкую сенсацию, ворвавшись в элиту мирового фигурного катания. В начале года в Сеуле (Южная Корея) Михаил Шайдоров стал победителем чемпионата четырех континентов, а на чемпионате мира-2025 в Бостоне (США) завоевал серебряную медаль. Эти победы обеспечили нашей стране олимпийские лицензии на главные зимние старты четырехлетия, которые в 2026 году пройдут в Италии.

В этом успехе – большой совместный труд всей команды во главе с его наставником – олимпийским чемпионом Алексеем Урмановым. По сути, он прошел такой же путь к успеху, как наш первопроходец Денис Тен в середине 2000-х годов. Мы знаем, что наш прославленный спортсмен свои первые шаги в большом спорте сделал на маленьком льду в торговом центре «Рамстор». Это было начало 2000-х годов, и инфраструктура для этого вида спорта была слабо развита в стране. Когда Денис начал проявлять свой потенциал, семья приняла непростое решение переехать за границу ради его профессионального роста. Сначала он тренировался в России, позже – в США под руководством одного из лучших тренеров в мире Фрэнка Кэррола. Успехи Тена на международной арене вдохновили тысячи мальчишек и девочек. Они пришли на катки и встали на лед. Среди них был и маленький Миша, который не раз признавался, что Денис был его кумиром. Стоит отдать должное его отцу и первому тренеру Станиславу Шайдорову, который начал тренировать его с раннего детства, поставил ему базовую технику, привил любовь к спорту и сыграл ключевую роль в его становлении как фигуриста.

Однако в 2018 году юный фигурист столкнулся с отсутствием необходимых условий для дальнейшего роста в родном Алматы. Семья Михаила связалась с олимпийским чемпионом, российским тренером Алексеем Урмановым, который пригласил его тренироваться в Сочи. Все эти годы Михаил жил и тренировался вдали от дома. Анализируя его спортивные успехи, можно сказать, что он шел по стопам Тена. Спустя десять лет после громких побед Дениса на небосклоне зажглась новая звезда из Казахстана. Имя Михаила Шайдорова и название нашей страны зазвучали в лентах ведущих международных агентств, а его фото с флагом Казахстана увидели миллионы поклонников фигурного катания. Не секрет, что успехи фигуристов на международной арене значительно повышают престиж страны, учитывая медийную привлекательность и популярность этого вида спорта.

После завершения успешного сезона в своих интервью в СМИ Михаил Шайдоров публично признался, что он вынужден тренироваться за рубежом. «Даже сейчас в моем родном городе нет комфортных условий для тренировок. Но в то же время я очень часто возвращался в Алматы и старался находиться там, потому что мой родной город и моя страна для меня очень много значат, прибавляют мне энергии, сил, большую часть времени я хочу находиться в своем городе. Надеюсь, ситуация изменится в лучшую сторону», – заявлял он.

Конечно, это какой-то абсурд, что наши спортсмены, защищающие честь Казахстана, не имеют соответствующих условий для тренировок у себя в стране. Не раз мы слышали о проблемах конькобежцев, которые говорили, что лед знаменитого «Медеу» им недоступен.

Отрадно, что слова спортсмена услышали на уровне города и Министерства туризма и спорта. В своем официальном заявлении чиновники сообщили, что им известно о ситуации, связанной с отсутствием надлежащих условий для подготовки одного из ведущих спорт­сменов страны Михаила Шайдорова. Этот факт еще раз подтверждает обоснованность и своевременность поручения Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по восстановлению вертикали управления в сфере спорта. Одним из ключевых направлений данной реформы является передача спортивных объектов для подготовки к высшим достижениям от местных исполнительных органов в ведение министерства. Они сообщили, что в ведомстве утвержден План подготовки национальной сборной к Олимпийским играм, в рамках которого определены приоритетные спортсмены – потенциальные претенденты на медали. В отношении каждого из них, включая Михаила Шайдорова, сформулированы конкретные задачи для ответственных структур. Дирекция развития спорта осуществляет контроль за реализацией индивидуальных планов подготовки и координирует взаимодействие всех задействованных сторон. Спортивные федерации отвечают за квалифицированный тренерский состав, участие в международных сборах и обеспечивают необходимую соревновательную практику. Региональные акиматы обязаны создавать базовые условия проживания, питания и тренировочного процесса на местах. Центр спортивной медицины и реабилитации обеспечивает медико-биологическое сопровож­дение, реабилитацию и постоянный мониторинг состояния спортсменов. Научно-методическое сопровождение оценивает эффективность программ подготовки и предоставляет соответствующие рекомендации. Кроме того, в работу включены и другие институты системы подготовки спортсменов.

Комментируя высказывания фигуриста Михаила Шайдорова в СМИ, управление спорта акимата Алматы сообщило, что с 2024 года начат возврат крупных спортивных сооружений на баланс города. Так, в коммунальную собственность были переданы многофункциональные комплексы Almaty Arena и Halyk Arena. Это позволило выстроить прозрачный механизм распределения льда и обеспечить равный доступ к аренам для всех категорий спортсменов. После передачи объектов был проведен комплексный аудит их использования, и в настоящее время установлен приоритет предоставления льда спортсменам, включая Михаила Шайдорова, воспитанникам спортивных школ, секций и национальной сборной. Такой подход помогает воспитывать новое поколение чемпионов страны, говорится в сообщении.

Во время встречи Михаила Шайдорова с заместителем акима города Бейбутом Шахановым фигурист выразил благодарность за принимаемые меры, отметив системные улучшения в организации тренировочного процесса и доступе к спортивной инфраструктуре. Также принято решение о закреплении за Михаилом Шайдоровым тренировочной базы на Halyk Arena на период его пребывания в Алматы между участием в международных сборах и соревнованиях. Это позволит создать комфортные условия для поддержания формы и индивидуальной подготовки спортсмена в родном городе.