Победителей и участников «Олимпиады спецназа» торжественно встретили в Астане

Столица,Армия
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Казахстанские спецподразделения закрепили за собой репутацию одних из сильнейших в мире

Казахстанские команды спецподразделений вернулись из ОАЭ, где достойно представили страну на престижных международных соревнованиях «UAE SWAT Challenge», сообщает Kazpravda.kz

Торжественная встреча призеров и участников элитного турнира прошла в аэропорту столицы. Коллеги, родственники и руководство силовых структур отметили достижения участников турнира.

«Успехи казахстанских бойцов – это не только личные победы, но и достижение всего Казахстана, подчеркивающее высокий уровень подготовки казахстанских силовых подразделений и их готовность эффективно выполнять задачи по обеспечению безопасности. Вы показали миру свою силу, выносливость и профессионализм, укрепив позиции страны среди элиты мировых спецподразделений», – сказал министр внутренних дел Ержан Саденов.

«Олимпиада спецназа» проходила в течение пяти дней, объединив более 100 сильнейших подразделений специального назначения силовых структур со всего мира. Казахстан представили 12 команд из различных силовых структур.

Лучшие подразделения мира участвовали в состязании по пяти сложным этапам, моделирующим реальные спецоперации. Интенсивные испытания в различных тактических сценариях проходили на базе Учебного центра полиции Дубая, соответствующего мировым стандартам. Это тактические операции, штурмовые испытания, спасение людей, преодоление высотных сооружений и полоса препятствий.

В результате упорной борьбы казахстанские команды показали высокие стандарты оперативной готовности, слаженности, точности и уровня квалификации. Команда МВД «Сункар» в трех этапах заняла призовые места, среди которых – два «золота». В общем зачете «сункаровцы» стали серебряными призерами соревнований.

Наградами за призовые места порадовали казахстанцев и другие команды силовиков. «Sardar A» Служба государственной охраны взяла «золото» на втором этапе, «Arystan Team» КНБ РК вошли в тройку призеров на двух этапах. Казахстанские спецподразделения закрепили за собой репутацию одних из сильнейших в мире.

Особое внимание привлекла женская команда «Tomiris» МВД РК, которая впервые представляла Казахстан на подобных соревнованиях. Несмотря на жесткую конкуренцию, она заняла 2-е место среди женских команд, продемонстрировав выносливость, тактическую подготовку и высокий профессионализм.

Международные соревнования среди спецподразделений проходят 6-й год, с каждым разом собирая все больше участников. Впервые на эту международную спортивную площадку вышла команда Национальной гвардии МВД в 2019 году. С 2023 года активно стали подключаться другие спецподразделения Казахстана. В прошлом году первую медаль в истории участия казахстанских спецподразделений в соревновании завоевала команда Службы государственной охраны РК «Sardar», заняв третье место и уступив лишь хозяевам соревнований – двум командам полиции г.Дубай.

Турнир способствует практическому обмену современными подходами, повышению уровня подготовки подразделений спецназа, укреплению международных связей, что в целом положительно влияет на укрепление глобальной безопасности.

 

#соревнования #встреча #спецназ #The UAE SWAT Challenge

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