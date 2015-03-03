Победительница телепроекта "Большая опера" споет в "Богеме" Культура Айнур Курамысова

Победительница третьего сезона телепроекта "Большая опера" Салтанат Ахметова исполнит партию в опере Дж. Пуччини "Богема", сообщает Кazpravda.kz.



"Зритель сможет увидеть развитие моего персонажа, личностный рост Мюзетты. В начале спектакля она бежит от серости и однообразия к легкой жизни, которую могут ей дать только богатые мужчины. Ближе к финалу мы видим трансформацию этого образа, когда в сложный жизненный момент она проявляет свои истинные человеческие качества, ей не чуждо чувство сострадания и любви. Мне очень нравится этот спектакль. Надеюсь, что публика получит удовольствие от этого вечера", – говорит Салтанат Ахметова.



Главные действующие роли исполнят заслуженные деятели Казахстана – Жан Тапин, Сундет Байгожин, Айгуль Ниязова и другие. В постановке также задействованы юные солисты детского хора театра "Астана Опера".



По словам режиссера-постановщика, народного артиста России, лауреата Государственной премии РК Юрия Александрова, это история о трагическом противоречии между мечтой и прозой жизни. "У этой истории нет определенного времени. Она отражает взаимоотношения между мужчиной и женщиной, существующие со времен Адама и Евы. Эта опера о двадцатилетних и для двадцатилетних", – отметил Александров.



Действие оперы разворачивается в Латинском квартале Парижа в канун Рождества. Все герои оперы молоды. Это нищие интеллигенты, обитатели парижской мансарды: поэт Рудольф, художник Марсель, музыкант Шонар и философ Коллен. Нужда постоянная спутница их жизни, но они не падают духом и веселятся даже тогда, когда нечем заплатить хозяину дома или протопить камин. В повседневной жизни есть место радости, поэзии, дружбы и любви.



Случайная встреча Рудольфа с Мими, девушкой-белошвейкой, живущей в том же доме, пробуждает в его сердце любовь. Мими отвечает ему взаимностью. Однако счастье недолго. Рудольф и Мими расстаются: у нее чахотка, а в жилище Рудольфа сыро и холодно. Проходит зима, и Мими возвращается к Рудольфу, но дни ее сочтены. Мир устроен так, что самое чистое, нежное, беззащитное обречено на гибель. В опере 4 действия: в первых двух царит иллюзия счастья, в остальных происходит крушение этих иллюзий.



Спектакль продолжительностью 2 часа 40 минут пройдет с одним антрактом. Стоимость билетов составит от 500 тенге.



