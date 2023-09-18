Почему бизнес-сообщество против повышения ставки НДС

Банки и финансы
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Кунапия Гульмира
корреспондент

В НПП «Атамекен» высказались о возможных последствиях повышения ставки НДС, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz

По словам заместителя председателя правления нацпалаты Тимура Жаркенова, «Атамекен» совместно с частью бизнес-сообщества категорически против повышения ставки НДС. Это приведет к резкому повышению цен на товары, инфляции и невозможности малому бизнесу перерасти в средний, а среднему в крупный, считают в НПП. 

Напомним, в рамках разработки проекта нового Налового кодекса Миннацэкономики предлагает поднять ставку НДС с 12% до 16%.

«Повышать ставку НДС категорически нельзя. Те, кто работал «в белую», вынуждены будут дальше работать «в белую». Кто работал в "черной" зоне, там и останутся. Кто был посередине уйдет в "черную зону". Таким образом, на поручении президента касательно выхода малого бизнеса в средний можно будет поставить жирный крест», – рассказал представитель нацпалаты.

Однако, в МНЭ считают, что предлагаемое увеличение ставки приведет к дополнительным поступлениям в бюджет, а также повысит конкурентоспособность отечественных товаров по сравнению с товарами, импортируемыми из соседних стран. Ожидается, что эта ставка будет применена с 2025 года.

Между тем, бизнес-сообщество в корне не согласно с этой позицией. Свое мнение уже высказал Максим Барышев, предприниматель, основатель портала Учет.kz.

«Это недопустимо. Это не приведет к росту, а к стагнации всего предпринимательства в республике. Тем более ставки налога на добавленную стоимость нельзя изменять так быстро, 2025 год – это буквально через год», –поделился своим мнением Барышев.

В НПП отметили, что новый проект Налогового кодекса планируют внести в парламент в первом квартале 2024 года.

#налоги #кодекс #бизнес #НДС

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