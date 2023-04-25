Почему в Казахстане слабый интернет, объяснил Мусин

Сегодня на заседании Правительства министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин озвучил ход реализации национального проекта "Доступный Интернет", сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

Фото: пресс-служба Правительства РК

"Растет не только количество пользователей интернета, но и время, которое они проводят в сети. Указанные факторы являются основной причиной увеличения нагрузки на инфраструктуру связи", – отметил Багдат Мусин.

По словам министра, значительно растут темпы использования интернет-трафика в связи с ростом цифровой экономики, развлекательного контента, и переходом бизнес-процессов на платформенную модель.

"Со времен пандемии эта цифра достигла 1000 петабайт. За это время количество пользователей Интернета в стране составило 90,9 %", – рассказал министр.

По его словам, для повышения качества связи ежегодно в Казахстане строится 3 тыс. базовых станций. Так, на данный момент в рамках проекта "Доступный Интернет" установлено около 41,2 тыс. базовых станций.

Он уточнил, что четверть процента всех населенных пунктов подключены по технологии ADSL, 33% – охвачено "оптикой".

Министр отчитался о создании инфраструктуры в селах, на дорогах и в школах.

Так, на сегодняшний день 1432 села с численностью населения более 200 тыс. человек не охвачены широкополосным мобильным интернетом.

"Раньше только административные здания подключали сети и мы получали от операторов информацию о том, что в селах есть Интернет. А реальные дома и потребители остались без связи из-за отсутствия коммерческих интересов операторов", – пояснил Багдат Мусин.

Министр отметил, что уровень инвестиций в сферу связи недостаточен для Казахстана. Так, в 2022 году данный показатель снизился на 28% составил 78 млрд тенге. В этой связи, для создания инфраструктуры в селах министерство намерено субсидировать специальные гранты, малых и средних операторов на поставку "последней мили" совместно со Всемирным банком. В целом, предусматривается охват более 3 000 сел, строительство 60 тыс. км оптической инфраструктуры в селах.

Также планируется, что при реализации программы 17 000 км автодорог будут обеспечены мобильным интернетом.

Вместе с тем, в настоящее время в 3063 школах увеличена скорость Интернета. Местные исполнительные органы до сентября 2023 года увеличат скорость еще в 1402 школах. В тех школах, где отсутствуют технические возможности увеличения скорости, Интернет будет доведен ВОЛС, подытожил министр.

Ранее сообщалось, что премьер-министр РК раскритиковал деятельность операторов связи.