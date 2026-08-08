Победителей международной олимпиады по ИИ наградили в Астане

Фото: МИИЦР

В столице Казахстана завершилась 3-я Международная олимпиада по искусственному интеллекту (International Olympiad in Artificial Intelligence, IOAI 2026) — одно из крупнейших мировых соревнований для школьников в области искусственного интеллекта, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИИЦР

Впервые в истории олимпиада такого уровня прошла в Центральной Азии, объединив молодых исследователей, ученых и экспертов со всего мира

Со 2 по 8 августа Астана приняла порядка 500 участников, наставников и членов жюри из 106 стран. На протяжении недели школьники решали практические задачи по машинному обучению, компьютерному зрению, обработке естественного языка и другим направлениям искусственного интеллекта, а также участвовали в образовательной, научной и культурной программах.

Отдельным этапом олимпиады стал Team Challenge, в рамках которого международные команды работали над решением прикладной задачи с использованием технологий искусственного интеллекта.

Проведение IOAI 2026 стало крупнейшим международным образовательным мероприятием в сфере искусственного интеллекта, когда-либо организованным в Казахстане.

Подготовка олимпиады заняла всего несколько месяцев и объединила усилия Федерации по спортивному программированию Казахстана, государственных органов, международного организационного комитета, партнеров, членов жюри, экспертов, сотен волонтеров и организационной команды. Благодаря совместной работе удалось обеспечить проведение соревнований в соответствии с международными стандартами.

«Более 100 стран и порядка 500 участников это показатель того, насколько глобальной сегодня стала конкуренция за таланты в сфере искусственного интеллекта. Для нас особенно важно, что Международная олимпиада по ИИ такого уровня впервые прошла в Казахстане, а казахстанский школьник вошел в тройку абсолютных победителей, заняв второе место. Мы последовательно создаем в стране всю необходимую экосистему: развиваем вычислительную инфраструктуру, создаем Международный центр искусственного интеллекта Alem.ai и инвестируем в подготовку нового поколения специалистов. Наша задача, чтобы молодые казахстанцы не просто пользовались технологиями искусственного интеллекта, а сами создавали их и могли конкурировать с лучшими специалистами мира», — отметил заместитель Премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан Жаслан Мадиев.

По итогам индивидуального тура абсолютными победителями 3-й Международной олимпиады по искусственному интеллекту стали:

1 место — Артем Горохов (Россия);

2 место — Даужан Бекетов (Казахстан);

3 место — Шао Цзыси (Китай).

По результатам Team Challenge были награждены специальными номинациями:

Best Demonstration Award - за лучшее выступление в соревновании роботов награждена сборная Новой Зеландии;

Creative Robot Design Award - за самый креативный дизайн робота награждена сборная Гонконга;

AI-Native Robotics Award - за лучшее применение AI-native подходов в робототехнике награждена сборная Бразилии.

Глава Федерации по спортивному программированию Казахстана Багдат Мусин поблагодарил всех, кто принимал участие в подготовке и проведении олимпиады.

«Всего за 4 месяца нам удалось подготовить и провести олимпиаду мирового уровня. Это стало возможным благодаря поддержке Главы государства, совместной работе государственных органов, международных партнеров, членов жюри, руководителей команд, волонтеров и всей организационной команды. Искренне благодарю каждого, кто стал частью этого большого события. Мы стремились создать не просто площадку для соревнований, а пространство, где формируется международное AI-сообщество, рождаются новые идеи, дружба и будущие совместные проекты», — отметил Багдат Мусин.

Помимо соревновательной программы участники познакомились с современной инфраструктурой Казахстана, посетили Международный центр искусственного интеллекта Alem.ai, приняли участие в культурных мероприятиях и смогли установить профессиональные и дружеские связи со сверстниками из разных стран.

Проведение IOAI 2026 стало важным этапом в укреплении международного сотрудничества в сфере искусственного интеллекта и подтвердило готовность Казахстана принимать крупнейшие мировые образовательные и технологические мероприятия.

Главным итогом олимпиады стали не только высокие результаты участников, но и создание прочной платформы для дальнейшего международного сотрудничества молодых исследователей. Именно этим школьникам уже в ближайшие годы предстоит определять развитие искусственного интеллекта, создавать новые технологии и формировать будущее мировой цифровой экономики.